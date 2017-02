Neymar e Messi podem ser proibidos de jogar eventual final da Champions

A situação do Barcelona na Liga dos Campeões da Europa não é nada animadora. Derrotado por 4 a 0 pelo PSG na partida de ida das oitavas de finais, o clube catalão precisa de praticamente um milagre para continuar vivo na competição. Entretanto, caso consiga chegar numa eventual final, que está marcada para Cardiff, no País de Gales, o clube possivelmente não poderá contar com a dupla Neymar e Messi.

Isso por que os craques não devem conseguir uma autorização para entrar no Reino Unido devido ao problemas que possuem com o Fisco espanhol. A informação foi confirmada por Aleksander Ceferin, atual presidente da Uefa.

Após o Brexit (saída do Reino Unido da União Europeia), países do Reino possuem algumas leis diferentes do restante da Europa. Segundo o comandante da Uefa, essa diferenciação legislativa dificulta a possibilidade de os países serem sedes de eventos esportivos, tais como Eurocopa 2028 e Copa do Mundo 2030.

Caso este problema se confirme, a dupla do Barcelona não será o primeiro caso de jogadores impossibilitados de atuar no Reino Unido. Em 2016, o lateral esquerdo Aurier, do PSG, não pode atuar na Grã-Bretanha por ter sido condenado à prisão na França.

Da Gazeta Esportiva