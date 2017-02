Publicada em 9 de fevereiro de 2017 às 14:16

Nas últimas 96 horas, policiais do Departamento de Operações de Fronteira intensificaram a fiscalização nas principais vias de acesso a fronteira do estado de Mato Grosso do Sul com o Paraguai e com a Bolívia, operando em 80 pontos de bloqueios e abordando mais de 5 mil pessoas e veículos.

As ações preventivas e ostensivas das equipes do DOF resultaram na prisão de 8 pessoas, sendo elas: Jeferson M., 18 anos e Reinaldo M.F., 21 anos, presos quando transportavam 5 quilos de maconha em uma mochila e caminhavam as margens da rodovia MS 289, na região de Coronel Sapucaia; Cácia B.S., 27 anos, e Flavio R., 26 anos, presos quando realizavam o serviço de “batedor” de uma carga de 850 quilos de maconha na região de Laguna Carapã; Nisley L.S., 33 anos e Reginaldo A.S., 26 anos, presos quando transportavam 412 quilos de maconha na região de Iguatemi; José M.O.E., 32 anos, que encontrava-se com um mandado de prisão em aberto, durante abordagem na região de Corumbá; Moises C.F., 44 anos, preso por desobediência, desacato e resistência durante abordagem policial na região de Dourados.

Foi totalizado a apreensão de 1.267 quilos de maconha, 40 pneus contrabandeados e ainda 6 veículos que estavam transportando drogas ou sendo utilizados no contrabando, sendo que um deles possuía uma queixa de roubo no Paraná.

As ações devem ser ainda mais intensas nos próximos dias, devido à proximidade do período de carnaval.