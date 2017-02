Publicada em 4 de fevereiro de 2017 às 11:28

Na próxima semana, o Sesc Dourados terá contação da historinha “Dona Baratinha”, de Ana Maria Machado. A atividade ocorre às quartas e sextas-feiras, na Biblioteca do Sesc, com início sempre às 19 horas e é gratuita.

Era uma vez uma baratinha que estava varrendo sua casa e encontrou uma moeda. Achou que estava rica e já podia se casar. Arrumou-se toda, colocou fita no cabelo e foi para a janela. Quem quer casar com Dona Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha?

As histórias infantis têm papel fundamental na formação do indivíduo tornando-o criativo, crítico e capaz de tomar decisões com possibilidades infinitamente maiores de se tornar um leitor assíduo, além de ser um instrumento de diversão garantida para as crianças e adultos de todas as idades.

Serviço – O Sesc Dourados está localizado na Rua Toshinobu Katayama, 178 – Centro. Mais informações podem ser obtidas no telefone (67) 3410-0700.