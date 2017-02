Publicada em 11 de fevereiro de 2017 às 10:02

Governador atribui a perspectiva de um futuro melhor ao fortalecimento e atuação madura de instituições como o Ministério Público

O governador Reinaldo Azambuja participou, nesta sexta-feira (10/02), da solenidade de celebração da posse dos três novos Procuradores de Justiça pelo Colégio de Procuradores. A cerimônia ocorreu no Palácio da Justiça Desembargador Leão Neto do Carmo, no Tribunal de Justiça e contou com a presença de diversas autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário.

Foram promovidos ao cargo de Procurador de Justiça, os Promotores de Justiça Silasneiton Gonçalves e Sergio Fernando Raimundo Harfouche, pelo critério de antiguidade; e Alexandre Lima Raslan, promovido por merecimento ao cargo de Procurador de Justiça, pelo Conselho Superior do Ministério Público. A Sessão Solene foi realizada perante o Órgão Especial do Colégio de Procuradores

Em entrevista durante a solenidade, o governador destacou a atuação do Ministério Público como exemplo do amadurecimento das instituições que contribuem para o progresso do Estado: “O Ministério Público tem um papel preponderante no estabelecimento do estado democrático de direito, na defesa dos direitos dos cidadãos e do patrimônio público. A posse dos três procuradores é mais um reforço à instituição do Ministério Público no bom cumprimento de seu papel com a sociedade do nosso Estado. A cada dia aumenta o trabalho e a dedicação dos procuradores, fruto do amadurecimento das instituições, e precisamos cada vez mais fortalecê-las para que desempenhem suas funções constitucionais. Acredito que viveremos um novo Brasil daqui um tempo. Vamos avançar e voltar a crescer com responsabilidade. E eu não tenho dúvidas que o Ministério Público ganha muito com a posse desses novos procuradores”, pontuou.

O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso do Sul, Mansour Elias Karmouche, aproveitou a oportunidade para provocar uma reflexão: “Ninguém tem dúvida de que o Ministério Público tem sido um órgão fundamental para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Não fosse a atuação determinante da instituição no Brasil, estaríamos vivendo um quadro de extrema fragilidade social, política e econômica. Reconhecemos que não estamos vivendo o melhor dos mundos. Mas imaginemos tudo aquilo que estamos vivendo sem a presença efetiva do Ministério Público no cotidiano do país”.

A mesa de autoridades foi composta pelo governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja; pelo procurador-geral de Justiça, Paulo Cezar dos Passos; pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Divoncir Schreiner Maran; pelo Comandante Militar do Oeste, general Gerson Menandro Garcia Freitas; pelo presidente da Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público (ASMMP), Lindomar Tiago Rodrigues; pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Mansour Elias Karmouche; pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi e pelo deputador federal Geraldo Resende Pereira.

Presenças

Também prestigiaram a Cerimônia de Posse, o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel; o secretário de Estado de Fazenda, Marcio Monteiro; deputado estadual Rinaldo Modesto; prefeito da capital Marcos Trad e o diretor-presidente da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan), Youssif Domingos.