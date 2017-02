Publicada em 1 de fevereiro de 2017 às 10:35

As lavouras de soja em Mato Grosso do Sul tem demonstrado bom desenvolvimento, apesar de alguns problemas causados pelo clima. A expectativa é que a produtividade média no estado supere a marca histórica de 52 sacas por hectare. O município São Gabriel do Oeste deve seguir como maior produtor do estado.

A produção de soja em Mato Grosso do Sul deve superar a marca de 7,8 milhões de toneladas, segundo levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Isso representa um incremento de 8,7% ante os 7,2 milhões de toneladas no ano anterior. Se estes números se confirmarem a produtividade média no estado será pouco superior a 52 sacas por hectare, obtido na safra 2014/2015, ou seja, um recorde.

“Já é um número positivo, visto que em safras passadas tivemos uma média de 46, 47, 49 sacas no máximo. Manter assim para as próximas safras, chegando a 55, 56 ou 57 sacas é um trabalho gradativo. Um trabalho que tem que ser feito dentro da propriedade”, diz Leonardo Carlotto Portalete, analista técnico do departamento de produção da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul). “É claro que para isso se concretizar o clima precisa ser favorável na colheita.”

Segundo o analista técnico da Famasul a região sul do estado sofreu com clima no inicio da temporada, atrasando o desenvolvimento das plantas, uma das razões pelo qual não esperam produtividades ainda mais elevadas. “O sul foi uma região bastante afetada. O produtor começou a plantar e de repente a chuva acabou. E isso prejudicou, gerou uma retração no desenvolvimento da soja, fazendo com que ela não expressasse o potencial de produtividade que deveria”, explica ele.

Mas, se no sul as expectativas não são tão boas, no principal município produtor do estado, São Gabriel do Oeste, comemora a ajuda do clima e mantém a expectativa de uma colheita muito acima da média. Segundo o presidente do Sindicato Rural de São Gabriel do Oeste, Júlio Cesar Bortolini, as lavouras estão em condições excelentes, o que deve garantir ao município, mais uma vez, o título de maior produtor do estado. “A expectativa é atingirmos novamente os maiores patamares de produtividade do estado, aja visto o desenvolvimento da soja por aqui. Há muita ansiedade dos produtores para que a colheita chegue logo, e comprove a expectativa”, diz Bortolini.

Este otimismo pode ser comprovado na fazenda de Claudir José Balzan. Por lá, as plantas estão na fase do enchimento de grãos e em breve estarão prontas para a colheita. A produtividade esperada é de 60 sacas por hectare, maior que a do ano passado e, ao que parece, o clima tem colaborado até agora para que isso aconteça. “Está excelente, bem diferente dos outros anos. A chuva está boa mesmo, não tem excesso e não faltou também”, conta Balzan. “Agora, tomara que a chuva dê uma trégua e nos deixe colher tranquilo.”

Da Aprosoja/MS