O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Junior Mochi (PMDB), apresentou na manhã desta quinta-feira (9), duas indicações que atenderão os municípios de Deodápolis e Campo Grande.

Em atendimento ao vereador Marcio Teles Pereira, do município de Deodápolis, o parlamentar encaminhou indicação ao secretário de Estado da Casa Civil, Sérgio de Paula, e à secretária de Estado de Educação, Maria Cecília Amendola da Motta, solicitando a permanência das atividades do Núcleo de Tecnologia Educacional de Glória de Dourados.

O Núcleo presta assessoramento técnico e pedagógico às unidades jurisdicionadas, por meio de formações e capacitações de professores nos usos das tecnologias educacionais e recursos midiáticos, para que os conhecimentos na utilização destes recursos cheguem até os estudantes, sendo facilitadores da aprendizagem. O objetivo da permanência do Núcleo é dar continuidade aos atendimentos às comunidades escolares dos municípios. De acordo com a solicitação, o Núcleo atende as comunidades escolares de Deodápolis, Glória de Dourados, Jateí, Novo Horizonte do Sul e Vicentina, totalizando 16 escolas estaduais.

Para Campo Grande, Mochi encaminhou indicação ao secretário de Estado da Casa Civil, Sérgio de Paula, e ao secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, solicitando a implantação de mais Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs), com plantão de 24 horas.