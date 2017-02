Mix de listras alegram o Outono da Mineral Kids

As listras chegaram com tudo no Outono da Mineral Kids e se misturaram com o mood divertido que os meninos adoram. A novidade fica por conta dos looks descontraídos, que misturam listras e outras estampas. Camisetas de manga longa e curta, pólos e uma grande variedade de conjuntos aquecem os dias de outono com muito conforto.

Mineral Kids

A marca Mineral Kids veste de 1 a 16 anos com conforto e qualidade, trabalhando com elementos que trazem as crianças para um mundo de diversão e liberdade de movimentos. As peças traduzem conforto, bom gosto, autenticidade e qualidade, características primordiais para a Mineral Kids. As peças da Mineral Kids estão disponíveis nas lojas da Rede One Store Marisol ou através do site http://www.amazingstore.com.br

