Publicada em 4 de fevereiro de 2017 às 11:11

Sete teve partida contra o Águia Negra pelo Campeonato Estadual adiada para o dia 15

A maratona de jogos do Sete de Dourados prevista para o mês de fevereiro com jogos por três competições diferentes ganhou um hiato neste fim de semana com o adiamento da partida contra o Águia Negra. Ainda sem laudos no Estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante, o jogo que estava marcado para esse domingo (5) foi transferido para o dia 15, e o Sete ganhou mais alguns dias de treino antes de enfrentar o River-PI pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira (8), às 20h30.

Quem comemorou o fato foi o técnico Mauro Marino, recém chegado ao clube. Apresentado na última segunda, ele comandou apenas dois treinos – um deles embaixo de chuva e na véspera do jogo – antes de enfrentar o Naviraiense pelo Estadual. “Muito bom não jogarmos no domingo. Espero aproveitar esse tempo para passar mais do que espero como modelo de jogo aos atletas”, disse o técnico após o treino desta sexta no Estádio Douradão.

Mudanças

No treino desta sexta, Mauro Marino deu indícios de que pode mudar a formação do time em relação ao empate em 1 a 1 com o Naviraiense. Uma troca quase certa é por necessidade. O zagueiro e volante Neto sentiu um problema muscular durante a partida, foi substituído e segue em tratamento. No seu lugar, Gauchinho, que deve ter sua inscrição confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na segunda-feira treinou entre os titulares.

Outro que apareceu entre os 11 foi o atacante Pablo, no lugar de Léo Souza. A mudança já foi feita durante o último jogo e a presença de um jogador de referência da área melhorou o rendimento do ataque. Na segunda parte do treino a troca foi desfeita, deixando na dúvida essa possibilidade.

Ingressos

Para a partida, o Sete começou a vender ingressos antecipados nesta sexta em diversos pontos da cidade. Os valores sugeridos anteriormente eram de R$ 20 as arquibancadas e R$ 40 as cadeiras cobertas, mas esses foram reduzidos para R$ 15 e R$ 30, respectivamente e apenas no dia do jogo. Até a próxima terça (7), o torcedor pode adquirir sua entrada por R$ 10 arquibancada e R$ 20 cadeira, mesmos valores do Estadual dos últimos anos e também do jogo pela Copa Verde no último domingo.

Como nos jogos anteriores, os ingressos estão à venda no quiosque do Sete no Shopping Avenida Center, onde o torcedor encontra também outros produtos com a marca do clube. No local os torcedores que compraram os ingressos para o jogo contra o Ceilândia podem fazer a troca para o jogo contra o River. Nas lojas de esportes Camisa 10 no centro e Salim Esportes na avenida Coronel Ponciano também podem ser encontradas as entradas, mas apenas para venda.