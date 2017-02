Marçal convoca população para debater o parquímetro

Marçal apresentou requerimento de audiência pública na Câmara Municipal e uma data para debater o parquímetro será definida nos próximos dias

O vereador Marçal Filho (PSDB) mobiliza a sociedade douradense para debater o estacionamento rotativo. No mês passado, quando mais de mil vagas foram criadas, o parquímetro passou a funcionar em áreas de hospitais, clínicas médicas, ambulatórios e de residências, gerando reclamação. “Por se tratar de um assunto que envolve a sociedade é preciso que os tentáculos do parquímetro sejam discutidos com os usuários de trânsito”, defende o vereador.

Para Marçal, todo assunto que envolve a sociedade precisa ser debatido de forma ampla e não colocado “goela baixo”. “Diariamente chega a mim reclamações de usuários do estacionamento e quando isso acontece é porque a população não está satisfeita com o serviço oferecido e cabe à Câmara Municipal e a Prefeitura discutirem o assunto junto com os douradenses”, argumenta.

Em janeiro o número de vagas pagas em Dourados chegou a 2.251 ao ampliar o estacionamento para quadriláteros centrais em regiões de estabelecimentos de saúde, de residências e imediações do shopping. O vereador classifica como absurdo o caso de um paciente que caiu no meio da rua semana passada em frente ao Hospital do Coração.

“Isso mostra o quanto as pessoas estão sendo penalizadas. É preciso ser repensado quanto à colocação de estacionamento pago em frente a estabelecimentos de saúde. Acabaram com espaços de embarque e desembarque e quem chega de veículo nessas unidades com problema de saúde tem que parar longe”, critica o vereador. O paciente do hospital citado por Marçal estava num carro em que o condutor se viu obrigado a parar em fila dupla. Quando o paciente desceu, passou mal e caiu no meio da rua.

Marçal apresentou requerimento de audiência pública na Câmara Municipal e uma data para debater o parquímetro será definida nos próximos dias. Além da ampliação de vagas que pode se expandir ainda mais na cidade, o vereador quer discutir também o destino do recurso arrecadado do consumidor que paga para estacionar. “Ao que parece esse dinheiro não é utilizado para a manutenção das vagas, porque muitas delas estão cheias de buracos”, observou.

Como a empresa EXP Parking tem concessão para operar na cidade por 10 anos, o vereador quer também que seja apresentado para a sociedade um planejamento com melhorias para o estacionamento rotativo. “Para onde vai esse dinheiro; onde está sendo utilizado; qual benefício terá Dourados e a sociedade?”, indaga Marçal Filho, informando ainda a necessidade de se debater quais garantias o usuário do parquímetro tem caso o veículo sofra algum dano material ou seja furtado. “Precisamos debater amplamente essas questões e conto com sugestões e participação da sociedade, para juntos discutirmos não apenas o parquímetro, como qualquer outro assunto que envolve a população”, finaliza o vereador.