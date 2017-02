Publicada em 3 de fevereiro de 2017 às 09:14

O vereador Madson Valente (DEM) afirmou que na primeira sessão ordinária da legislatura de 2017, que acontecerá no dia 06, fará uso da tribuna livre para explanar sobre o impacto do lançamento do IPTU nas comunidades rurais.

Madson solicitará a gestão municipal a suspensão temporária de todas as cobranças uma vez avaliada como inadequada. “O objetivo é legitimar a voz do povo e chamar a atenção da administração municipal quanto aos valores praticados em todos os distritos, já que este tema tem causado indignação e sentimento comum que exigem que estas situações sejam revistas”, explica.

O vereador sugere que após esta suspensão, seja feita uma revisão em todos os distritos, para que se cumpra a lei que determina em seu parágrafo único que os perímetros urbanos sejam regularizados e que as frações de quadras e lotes estejam devidamente ajustadas, ‘já que são muitos os transtornos que foram gerados e, somente uma iniciativa desta natureza poderá tranquilizar os contribuintes’.

“Sempre tive um posicionamento muito claro com relação a esta temática, acredito que todos aqueles que moram nos distritos não discordam em contribuir, entretanto, precisamos lutar por justiça fiscal, visto que os valores emitidos estão fora da realidade, onde estão comparados com valores de bairros da sede do município, considero injusta este tipo de cobrança e serei incansável nesta discussão”, ponderou Madson Valente.

Ele considera ainda que o debate é imprescindível e tem convicção que a Câmara Municipal, em sua maioria, respaldará sua luta e buscará sensibilizar o Executivo quanto a esta necessidade. Madson exemplificou que distritos de Vila Formosa, Macaúba e Itahum estão muito distantes da sede e estes fatores teriam que ser levados em consideração.

Madson acredita que sua reivindicação encontrará receptividade por parte da administração municipal e que caso haja amparo legal para sua proposta, não possui dúvidas de que os anseios dos moradores serão atendidos prontamente pela prefeita Délia Razuk.