Madson quer projetos habitacionais para Indápolis e Vila Formosa

O vereador Madson Valente (DEM) defende que os distritos sejam contemplados com o programa de habitação que o governo do Estado estará implementando. “Os distritos precisam desta infraestrutura, pois estrategicamente contribuem para o equilíbrio populacional de nosso município e assim garantem condições para que zona rural tenham mão de obra para atender o setor produtivo”, explica.

O programa habitacional é desenvolvido pela através da Agehab. “Estamos empenhados desde o início do nosso primeiro mandato para que todos os distritos sejam contemplados com ações que venham melhorar as condições de vidas do povo”, afirma.

Madson acha que os distritos de Indápolis e Vila Formosa estão mais aptos para a primeira etapa do programa por terem áreas disponíveis. “Por isso venho intercedendo intensamente aos deputados estaduais José Teixeira e Barbosinha para que nos ajudem a realizar os sonhos destas comunidades, visto que são os únicos distritos que não possuem nenhum projeto habitacional realizado”, acrescenta.

Para o vereador, a continuidade do programa habitacional é muito necessária, pois o último governo municipal construiu mais de 5 mil casas, sendo o município da região Centro Oeste com maior volume de contratos com a Caixa Econômica Federal. “Foi um grande impulso, porém pelo fato de Dourados ser um município pólo esta demanda será sempre um fator complicador para ser vencida”, avalia Madson. “Mas acredito que o município fará parcerias e estabelecerá um ritmo visando atender estas demandas e irá contemplar os distritos com mais projetos habitacionais”, acrescenta.