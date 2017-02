Publicada em 6 de fevereiro de 2017 às 09:00

O vereador Madson Valente (DEM) encaminhará um ofício em conjunto com as lideranças comunitárias do distrito de Vila Vargas para prefeita Délia Razuk (PR) solicitando que o Ceim (Centro de Educação Infantil) de Vila Vargas seja inaugurado no 2º semestre deste ano.

Segundo o vereador, devido a atraso dos repasses do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) não foi possível inaugurar a unidade no final de 2016, entretanto todas as parcelas foram liberadas no mês de dezembro, ficando o cronograma de conclusão do prédio para Maio/2017.

Madson argumenta que o funcionamento deste CEIM é um sonho da comunidade de Vila Vargas e, por isso, pedirá para que a prefeita já o coloque em funcionamento após o recesso escolar de julho. A capacidade da unidade é para 250 crianças.

“Tenho convicção de que seremos atendidos pela prefeita. Enquanto vereadora Délia acompanhou nossa luta, nossa ansiedade de realizar o sonho do nosso povo com esse empreendimento. Não tenho dúvidas de que Délia determinará à Secretaria de Educação elabore um planejamento e que no máximo no mês de junho já haverá matrículas das nossas crianças”, afirma.

Madson vai defender que o CEIM de Vila Vargas funcione em período integral. “A melhor forma de contribuir com as famílias dos distritos é com a garantia, pois muitos pais precisam deslocar diariamente para trabalhar na sede do município. O CEIM funcionando apenas em período parcial dificultará as mulheres no emprego”, ressalta.

Para o vereador, Ceim em período integral é um projeto da atual administração, que inclusive estabeleceu metas para essa modalidade chegue a 100% dos CEIMS. “Por isso acredito que meu pleito será atendido”, afirma. Madson disse que irá defender período integral para os demais distritos de Dourados.