Luis Fabiano tem nome publicado no BID e pode estrear contra Flamengo

O atacante Luis Fabiano teve seu nome registrado no Boletim Informativo da CBF, o BID, na manhã desta quarta-feira. O jogador já havia sido registrado pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e faltava apenas o aval da entidade máxima do futebol nacional. Com isso, o atleta ganha condições oficiais de jogo para poder defender o Cruz-Maltino quando o clube entender que ele deve entrar em campo.

O aval da CBF chegou a ser colocado em dúvida porque Luis Fabiano ainda tinha contrato em vigor com o Tianjin Quanjian, da Segunda Divisão do Campeonato Chinês. Porém, isso não impedia a sua inscrição no Campeonato Carioca, ação tomada pelo Vasco para evitar que o jogador não pudesse disputar a competição.

A estreia de Luis Fabiano, porém, é uma incógnita. O presidente Eurico Miranda chegou a anunciar que ele estaria em ação no fim de semana, diante do Flamengo, na semifinal da Taça Guanabara, o primeiro turno do Estadual. O jogador, porém, disse que ainda era muito cedo e que precisa melhorar o aspecto físico, o que foi confirmado pelos profissionais da preparação física do Vasco. Assim, a sua primeira partida com a camisa vascaína ainda não tem data para acontecer.

O jogador, porém, mesmo sem entrar em campo já é um sucesso junto aos torcedores. Em menos de cinco dias cerca de 350 pessoas aderiram ao projeto sócio-torcedor do Cruz-Maltino, que tenta fechar fevereiro com 13 mil associados. A expectativa é ousada para o restante do ano, já que os dirigentes esperam fechar 2017 com 22 mil. Dentre algumas ações para que essa marca seja atingida estão a presença de jogadores em escolas do Rio de Janeiro, além de mandar algumas partidas no Maracanã durante o Campeonato Brasileiro caso o estádio esteja aberto para o público. O Cruz-Maltino ainda planeja algumas ações fora do estado para alavancar a adesão de vascaínos de outras regiões, principalmente onde o contigente de vascaínos é maior, como no Nordeste e em Brasília.

Dentro de campo o elenco segue se preparando para a partida contra o Flamengo. Nesta quinta-feira o plantel trabalha na parte da tarde e o técnico Cristóvão Borges deverá definir a escalação que pretende utilizar.

Da Gazeta Esportiva