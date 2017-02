Lucro dos maiores bancos do país cai quase 20% em 2016

Somados, lucros do Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Santander recuaram 18,8%, para R$ 50,29 bilhões.

Em meio à recessão e ao aumento da inadimplência, o lucro dos maiores bancos do país recuou quase 20% em 2016 na comparação com 2015. O lucro líquido das quatro maiores instituições financeiras com ações listadas na Bovespa – Itaú Unibanco, Banco do Brasil, Bradesco e Santander — somou R$ 50,29 bilhões, o que corresponde a uma queda de 18,8% ante o resultado de 2015 (R$ 61,95 bilhões).

Segundo levantamento da provedora de informações financeiras Economatica, somados os resultados do 9 dos 24 bancos listados na Bovespa que divulgaram seus balanços, o lucro líquido do setor alcançou R$ 55,26 bilhões, uma queda de 20% na comparação com 2016 (R$ 69,1 bilhões).

O Itaú registrou o maior lucro entre os bancos em 2016, R$ 21,6 bilhões, com recuo de 7% frente a 2015 (R$ 23,3 bilhões). Na vice-liderança ficou o Bradesco, com ganhos de R$ 15,084 bilhões no ano passado (queda de 17,5%), seguido por Banco do Brasil, com R$ 8,034 bilhões (queda de 44,2%) e Santander com R$ 5,533 bilhões (queda de 21%).

O índice de Atividade Econômica (IBC-Br), divulgado pelo Banco Central nesta quinta-feira (16) e que é considerado uma “prévia” do resultado do Produto Interno Bruto (PIB), aponta que a economia brasileira encolheu 4,34% em 2016. Foi o segundo ano seguido de retração da atividade econômica e, se confirmada, a queda do PIB em 2016 será a maior desde 1990, quando atingiu -4,35%.

Itaú se torna maior banco do país

O Itaú Unibanco passou a ser o maior banco brasileiro por ativos no fim de 2016, superando o Banco do Brasil, segundo dados dos balanços publicados pelas instituições financeiras.

Nesta quinta-feira (16), o BB anunciou ter fechado o ano passado com R$ 1,401 trilhão em ativos, queda ante os R$ 1,448 trilhão do fim de setembro. Já os ativos do Itaú Unibanco subiram de R$ 1,399 trilhão para R$ 1,426 trilhão no período.

Segundo dados da Economatica, o Itaú também é o banco com o maior patrimônio líquido, que em dezembro alcançou R$ 115,59 bilhões, seguido por Bradesco (R$ 100,4 bilhões) e BB (R$ 87,2 bilhões).

Em termos de valor de mercado na Bovespa, o Itaú também lidera, avaliado em R$ 252 bilhões no fechamento da Bovespa na véspera, seguido pelo Bradesco (R$ 179,7 bilhões), Santander (R$ 132,3 bilhões) e BB (R$ 88,7 bilhões).

Em número de agências, o Banco do Brasil ainda supera o Itaú. Segundo dados do Banco Central, a rede do BB reunia 5.440 agências em dezembro de 2016, enquanto que a do Itaú tinha 3.464.

