Lucas Pratto está ansioso para estrear e espera Morumbi lotado

Lucas Pratto depende apenas de Rogério Ceni para entrar em campo neste sábado e fazer sua estreia com a camisa do São Paulo. Principal contratação do clube nessa janela de transferências, o centroavante argentino tem mostrado nos treinamentos que está em ótima condição física, já que participou de toda a pré-temporada do Atlético-MG, e não tem qualquer restrição para ser utilizado. Seu nome também já apareceu no Boletim Informativo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

“Estou bem, com a cabeça boa e feliz com a oportunidade de defender o São Paulo pela primeira vez. Me sinto bem fisicamente e treinei forte nos últimos dias. Se tiver uma oportunidade, espero fazer uma boa estreia e ajudar a equipe, porque, assim como os meus novos companheiros, desejo manter esta boa fase do time”, disse o jogador de 28 anos, que pôde sentir o calor do Morumbi com mais de 50 mil pessoas ao ser apresentado no último domingo e agora espera repetir a sensação, mas trabalhando.

“A equipe vem embalada por três vitórias seguidas (Moto Club, Ponte Preta e Santos), e sem dúvida isso motiva ainda mais os torcedores para compareceram ao estádio e lutar com a equipe. Contamos com o apoio deles, porque já mostraram o quanto são fundamentais”, avisou, ansioso pelo duelo deste sábado, contra o Mirassol, a partir das 19h30.

Apesar do pouco tempo de convício com seus novos companheiros de clube, Lucas Pratto garantiu que a recepção do grupo foi a melhor possível e nem mesmo o fato de ter sido o último reforço contratado pode atrapalhar nesse seu início de jornada pelo Tricolor Paulista.

“O grupo é muito bom e me recebeu bem. Os meus novos companheiros me acolheram e isso tem facilitado a minha adaptação. Quando o time ganha, a convivência fica mais fácil também. Então está boa fase do clube me deixa ainda mais feliz. Que a gente possa fazer um grande jogo neste final de semana, com o apoio da torcida, e assim conquistar mais uma vitória para seguir crescendo na temporada”, conclui, em discurso compartilhado por Cícero.

“O Pratto é um grande jogador, todos nós sabemos disso. É um grande artilheiro, vai ter todo o nosso apoio para se adaptar o mais rápido possível no São Paulo. Diante da expectativa e da experiência, acho que não terá dificuldades para ele. Com certeza é um jogador que vai nos acrescentar muito”, afirmou o meio-campista de 32 anos.

Da Gazeta Esportiva