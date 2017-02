Publicada em 1 de fevereiro de 2017 às 16:57

Para celebrar o sucesso do lançamento da Collection Cia. Marítima feita em parceria com a marca LYCRA®, a C&A, empresa que oferece produtos e experiências que vão além do vestir, anuncia uma segunda entrada da coleção de moda praia, que já está disponível com venda exclusiva na loja virtual da rede (cea.com.br). Entre as peças, destaque para os modelos que foram os best-sellers da parceria.

Sobre a C&A

A C&A é uma empresa de moda focada em propor produtos e experiências que vão além do vestir, conectando as pessoas a si mesmas e ao mundo à sua volta. Fundada em 1841 pelos irmãos Clemens e August, na Holanda, a marca abriu sua primeira loja no Brasil em 1976, em São Paulo. Hoje, a empresa está presente em todas as regiões e tem cobertura nacional, por meio de sua loja virtual. Conduz seus negócios de forma ética e sustentável, comprometida em oferecer moda com impacto positivo. Saiba mais sobre a C&A em: saladeimprensa.cea.com.br.

Sobre Cia. Marítima

A Cia. Marítima pertence ao Grupo Rosset, a maior tecelagem produtora de tecidos com fio LYCRA® do Continente Sul Americano, e atua no mercado há mais de 25 anos. Hoje é considerada a maior empresa do setor na América Latina e se destaca no mercado por criar um conceito de moda praia, além de produzir peças com excelente qualidade.

A marca investe cada vez mais no desenvolvimento tecnológico de todas as suas linhas e, a cada coleção, apresenta tecidos novos e modelagens exclusivas, que se tornam referências em praias do mundo inteiro.

A Cia.Marítima exporta para a América do Sul, América Central, América do Norte, Ásia e Europa, e pode ser encontrada em mais de 1.100 pontos de venda – 900 no Brasil e 200 em outros países – sendo a maior exportadora de biquínis do país. A produção da empresa é de 1 milhão de peças por ano, cerca de 7% desse total é exportado.

Sobre a INVISTA

Contando com marcas líderes de mercado, como LYCRA®, COOLMAX®, CORDURA®, STAINMASTER® e ANTRON®, a INVISTA é uma das maiores produtoras integradas de intermediários químicos, polímeros e fibras do mundo. As avançadas tecnologias da companhia para nylon, elastano e poliéster são utilizadas na produção de roupas, carpetes, componentes automotivos e uma infinidade de outros produtos do cotidiano. Com sede nos Estados Unidos, a INVISTA opera em mais de 20 países e conta com cerca de 10 mil funcionários. Para mais informações, visite INVISTA.com, Facebook.com/INVISTAglobal e Twitter.com/INVISTA.

Da Assessoria