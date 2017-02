Lideranças femininas de Iguatemi lutam por verba para Assistência Social e Saúde

Vereadoras e secretárias municipais da cidade de Iguatemi estiveram na última quinta-feira (23) no gabinete da deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) reivindicando verbas e emendas parlamentares para o setor de saúde e assistência social.

Participaram da reunião as vereadoras Mirian Krenckynski e Juliana Mudolonas secretárias Jakeline Giaretta Motta (Saúde) e Chrislayne Giovana Martins (Assistência Social).

Na área da Saúde, o pedido contempla a construção de um consultório com, banheiro na Casa da Gestante. A ideia é que a instituição se torne um centro de referência de saúde da mulher.

Para o setor de Assistência Social, além de pedido de emenda para a Rede Feminina de Combate ao Câncer, já contemplada em outras ocasiões pela deputada, também foi pedido aporte de recursos para o Lar dos Idosos, que precisa de melhorias em sua estrutura física.

Mara Caseiro também recebeu do grupo solicitação para destinação de emendas ou recursos via governo do Estado para a Unidade de Acolhimento de Crianças. A ideia é que uma casa que era do Estado seja recuperada para abrigar e dar uma condição melhorada aos que recebem atendimento.