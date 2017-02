Leilão de veículos e sucatas do Governo arremata R$ 760 mil e supera expectativas

Com meta de arrecadação em torno de R$400 mil, o leilão de veículos e sucatas realizado pela Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), na última quarta-feira (15), superou as expectativas fechando o arremate em R$ 759.650,00 mil.

O certame realizado no formato presencial e eletrônico ofertou 125 lotes, sendo 124 de carros e motos e um de sucata. Entre os lotes mais concorridos estavam a Nissan Frontier à diesel ano 2011, que recebeu 121 lances e foi arrematada no valor de R$38 mil por um comprador de Dourados/MS, e a Mercedes Benz 1997 a diesel, que depois de 111 lances foi arrematada por R$34.200,00.

O Secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis, destacou o trabalho desenvolvido pela Superintendência de Patrimônio e Transporte (Supat). “Isso é resultado do trabalho competente desenvolvido pela equipe Supat, que monitora o patrimônio do Estado e identifica quais estão aptos para venda. Dessa forma nos desfazemos de bens em desuso, diminuímos o número de criadouros de mosquitos e ainda arrecadamos recursos de ordem financeira para o Estado” pontuou Assis.

Próximo Leilão

O próximo leilão realizado pela SAD está na publicação da ultima quarta-feira (15) do Diário Oficial do Estado (DOE). De acordo com o edital serão ofertados 14 lotes de bens móveis, e o certame acontece no dia 22 de março às 14h na Casa de Leilões.