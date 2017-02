Publicada em 8 de fevereiro de 2017 às 16:48

A Legião da Boa Vontade (LBV) se juntará a autoridades de todos os países e outros atores sociais interessados na implementação da Agenda 2030 na sede da Organização das Nações Unidas, em Nova York, entre os dias 1° e 10 de fevereiro, para participar da 55ª sessão da Comissão da ONU para o Desenvolvimento Social.

A organização brasileira, com status consultivo geral no Conselho Econômico e Social da ONU, foi convidada a apresentar na segunda-feira (6/2), a partir das 14 horas (horário de Brasília), suas práticas socioeducacionais aplicadas com sucesso há 67 anos, a respeito do tema “Educação com Espiritualidade Ecumênica” como estratégia na erradicação da pobreza para alcançar o desenvolvimento sustentável. A exposição fará parte do painel temático sobre “Cidadania Global para o Desenvolvimento”, com foco no impacto das novas tecnologias na educação.

“Esperamos fazer um trabalho colaborativo, incluindo todas as importantes informações que a Legião da Boa Vontade do Brasil nos trará sobre o que está acontecendo na América do Sul e trabalhar em conjunto com a Unesco para elaborar algumas ideias sobre o uso da tecnologia em muitas áreas diferentes na erradicação da pobreza mundial”, relatou a dra. Carol Kennedy, representante do Manhattan Multicultural Counseling e membro do comitê na ONU sobre Educação, Aprendizagem e Alfabetização.

O debate torna-se essencial pois, apesar dos esforços e resultados alcançados na América Latina, ainda há áreas que merecem atenção em quase todos os países, como repensar e modernizar a educação para satisfazer as necessidades de um mundo que está em constante evolução tecnológica.

LBV na ONU

A Legião da Boa Vontade é uma organização da sociedade civil com status consultivo geral no Conselho Econômico e Social (Ecosoc) das Nações Unidas, desde 1999, e associada ao Departamento de Informação Pública (DPI) da ONU, desde 1994. Essa condição permite à LBV participar e contribuir na discussão dos temas do Ecosoc em Nova York (EUA), em Genebra (Suíça) e em Viena (Áustria). Desse modo, a Instituição tem fraternalmente apresentado recomendações quanto à implementação de políticas públicas e ações humanitárias internacionais.