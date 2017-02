Lar do Pequeno Assis leva crianças ao Arena Jump

As crianças do Lar do Pequeno Assis foram convidadas a passar uma manhã divertida nessa terça-feira, 21. O Shopping Campo Grande, em parceria com o Arena Jump, o maior parque de cama elástica do Estado, ofereceu uma atividade diferente e divertida para as crianças atendidas pela instituição: elas puderam brincar e pular à vontade no brinquedo que está na Praça Central do centro de compras.

Para Lidiane Andrade, auxiliar administrativo da instituição, que costuma acompanhar as crianças em atividades deste tipo, brincar no Arena Jump foi uma diversão especial e importante para as crianças. “É emocionante ver a alegria no rostinho delas, de algumas a gente ouviu que era a primeira vez que vinham ao shopping, a primeira vez participando de uma atividade diferente como essa. É gratificante, não tem preço.”

A Associação Lar do Pequeno Assis fica no bairro Tiradentes, e atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O projeto oferece aulas de ballet, futsal, hip hop, bateria, dinâmicas de recreação, aulas de violão, cidadania, e também auxílio nas tarefas escolares, além de acompanhamento familiar. A Associação oferece também palestras educativas, preventivas e informativas, ações sociais e cursos.

O Arena Jump

O Arena Jump é um parque constituído por vários trampolins interconectados com algumas outras atrações dentro do espaço, como uma enorme piscina de espumas, espaço infantil e um espaço de área livre para praticar saltos criativos e radicais. Com um total de 150m², o espaço possui equipamentos de última geração e equipe de profissionais altamente capacitada para prestar as orientações quanto à correta utilização e segurança dos participantes. A atividade é indicada para toda a família, proporcionando momentos de diversão a todos.

Liberado para crianças a partir de 3 anos de idade, o Arena Jump permite que adultos também entrem na brincadeira, sozinhos ou acompanhando seus filhos durante a recreação. Crianças de 3 até 6 anos brincam no Espaço Kids, uma área especialmente reservada para elas e presença obrigatória de um adulto responsável. O valor para a diversão é de R$ 20 por 15 minutos ou R$ 30 por 30 minutos. Para cada 10 minutos excedentes são acrescidos R$ 5.