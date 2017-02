Jorjão abre as piscinas nos finais de semana em março

Em Dourados o CEPCEL (Centro Popular de Cultura, Esporte e Lazer Jorge Antônio Salomão), o “Jorjão” abre suas três piscinas para recreação durante os finais de semana, a partir de 04 de março, das 14 às 17 horas.

A iniciativa é da própria prefeita Délia Razuk, que entende que o espaço é para as pessoas e, por isso, além da possibilidade de participar das atividades durante a semana, a comunidade pode usufruir como lazer, nos finais de semana.

O coordenador do Centro, Jorge Augusto Ramos o “Peu”, informa que para isso, basta o usuário estar com suas carteirinhas e com os exames médicos devidamente em dia.

Novidades

Uma das novidades nesta nova administração é a participação de bebês e de autistas nas aulas de natação que tem para cada grupo, uma hora de atividades.

Com relação às aulas de natação e hidroginástica as aulas serão diárias e divididas em grupos das 7h30 às 20 horas, com acompanhamentos de profissionais. Nas duas atividades são mais de 250 pessoas participando.

Estão disponibilizadas também, aulas de karatê ministradas das 09 a 11 horas e das 15 às 17 horas, 3ª e 5ª feira. Já a Zumba, das 19 às 20 horas de terça e quarta-feira. O Jorjão teve suas atividades reiniciadas neste mês de fevereiro.

Jorge Augusto ressalta que o Centro dispõe de professores capacitados, bem como salva vidas para agir em caso de necessidade.