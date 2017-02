Isadora Pompeo apresenta novo single, O Nome de Jesus

O novo single da Isadora Pompeo já está no YouTube e também nas principais plataformas de música digital. Instantes após o lançamento, O Nome de Jesus subiu para os destaques em várias playlists, inclusive na capa da Sucessos Gospel, no Spotify, que conta com mais de 260k seguidores.

A música é uma versão acústica da canção inédita que irá compor o repertório do primeiro álbum da carreira de Isadora. A composição é de Hananiel Eduardo, mesmo autor de Atos 2, interpretada por Gabriela Rocha, e Maranata, do Ministério Avivah, que atualmente supera 45 milhões de views.

O trabalho conta com direção geral de Ricardo Carreras, produção musical assinada por Hananiel Eduardo e direção de vídeo de Flauzilino Jr. O single Isadora Pompeo – O Nome de Jesus é mais um lançamento Musile Records, disponível com exclusividade nas plataformas digitais.

Assista abaixo:

