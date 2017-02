Inter vai enfrentar o Londrina na primeira rodada da Série B

O Inter conheceu nesta terça-feira (21) seus primeiros compromissos na Série B. Estreante na competição, o Colorado irá encarar o Londrina na primeira rodada.

O jogo ocorrerá no estádio do Café, na cidade paranaense. A CBF reservou as datas de 12 e 13 de maio para o jogo. A definição ocorrerá posteriormente.

As primeiras rodadas da Série B foram determinadas em congresso técnico da competição, realizado pela CBF nesta terça, no Rio de Janeiro.

Em seguida, o Colorado terá pela frente seu primeiro jogo em casa, diante do ABC-RN. E a terceira rodada aponta uma longa viagem até o Pará para o jogo diante do Paysandu.

Ação segue na Fifa

Enquanto se prepara para disputar a segunda divisão, o Internacional mantém na Fifa uma ação alegando inscrição irregular do zagueiro Victor Ramos pelo Vitória no ano passado. Ainda considera possível reverter o rebaixamento com a retirada de pontos do clube baiano. Contudo, não tem prazo para que o julgamento na Corte Arbitral do Esporte seja realizado.

Confira a primeira rodada completa:

ABC X Paraná

Náutico x América-MG

Criciúma x Santa Cruz

Goiás x Figueirense

Guaraní x Brasil de Pelotas

Juventude x Luverdense

Londrina x Internacional

Boa-MG x Vila Nova-GO

Paysandu x Oeste-SP

CRB x Ceará

