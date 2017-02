Publicada em 3 de fevereiro de 2017 às 14:35

A ANDE (Associação Nacional de Desporto para Deficientes), através da resolução do presidente Frederico Losada Frazão Pereira Júnior, confirmou nesta semana a convocação dos para-atletas para a primeira fase de treinamentos do ano da Seleção Brasileira de Jovens de Futebol de 7 paralímpico. Entre os convocados está o para-atleta douradense do projeto Dourados Paralímpico, João Victor Correia Martins.

O para-atleta que faz parte do projeto Alecrim, desenvolvido pela Funed (Fundação de Esporte de Dourados), deverá se juntar aos demais convocados no dia oito de março próximo em Campo Grande, para dar início aos exames médicos e treinamentos. “Estamos muito felizes com a convocação do nosso garoto, pois tinha plena certeza que ele não ficaria de fora desta seleção”, disse Antônio Pietramale, coordenador geral do projeto.

De acordo com informações, os para-atletas da Seleção Brasileira, entre eles o douradense, terão duas etapas de treinamentos, visando à preparação para a 4ª edição dos Jogos Parapan-Americanos de Jovens, que acontecerá em São Paulo de 25 a 30 de. Eles estarão concentrados entre os dias 8 e 14 de fevereiro sob o comando do técnico Wagner Melo da Silva, que já esteve à frente da equipe da Ativa, de Campo Grande.