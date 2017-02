Instrutores são a ponte do Senai de Dourados com a indústria e comunidade

Eles trazem a marca do compromisso com a educação e, mais do que isso, para ser um professor ou instrutor do Senai não basta saber ensinar ou criar soluções para problemas do mundo produtivo. No município de Dourados (MS), graças aos instrutores, o Senai é ponte entre a indústria, que precisa de profissionais qualificados para se tornar mais competitiva, e a comunidade, que enxerga a educação profissional como caminho para conquistar empregos dignos.

Nesta segunda reportagem da série “Senai Faz a Diferença”, produzida pela Unicom (Unidade de Comunicação e Marketing) do Sistema Fiems, é abordada a experiência da formação profissional pela ótica dos professores do Senai de Dourados e como o trabalho destes colaboradores contribui diretamente para o desenvolvimento da cidade.

Entre laboratórios inaugurados, reformas e ampliações, colaboradores da unidade comemoram o reforço estrutural para viabilizar a realização de cursos de qualificação profissional, da iniciação profissional até a graduação e pós-graduação tecnológica, além de consultoria à empresas e análise química de alimentos e bebida, oferecidas no âmbito do complexo do Instituto Senai de Tecnologia em Alimentos e Bebidas (IST Alimentos e Bebidas).

“O Senai tem recebido investimentos bastante significativo em infraestrutura, ampliação, modernização e aquisição de novos equipamentos tanto para as áreas de inovação quanto para educação profissional. Por isso o Senai de Dourados é referência de ensino na comunidade e para outras instituições de ensino da cidade, que nos visitam e se interessam por compartilhar o uso de laboratórios para suas pesquisas”, relatou o gerente do Senai de Dourados, Yashi Sakimoto de Miranda.

Na parte de adequação, Yashi de Miranda destaca as 30 salas de aula e 20 laboratórios didáticos, todos climatizados. “Todos eles adequados aos itinerários nacionais e às diretrizes do Ministério da Educação”, emendou. Coordenadora pedagógica dos cursos técnicos do Senai de Dourados desde 2015, Juliana Serafini Kolling destaca a estrutura dos laboratórios didáticos.

“As aulas práticas dos cursos de diferentes áreas são desenvolvidas em laboratórios atualizados com 18 bancadas novas, e no laboratório didático físico químico, foram adquiridos equipamentos modernos. O Senai é referência nacional em formação de mão-de-obra, e é maior rede de educação profissional, por isso tenho orgulho de fazer parte disso”, afirmou Juliana Kolling.

O coordenador dos cursos da área de automação industrial oferecidos pelo Senai de Dourados, Fernando de Castro Ferreira, avalia que a aquisição de equipamentos aprimorou o ambiente pedagógico das unidades da instituição tanto para os professores quanto para os alunos. “Quem trabalha no Senai tem uma estrutura formidável, inclusive muito bem modernizada. Tivemos recentemente a aquisição de 18 bancadas e temos a previsão de, nos próximos 30 dias, receber pelo menos dez bancadas para melhoras nossas aulas práticas. Com isso, melhoramos muito nosso ambiente pedagógico e aproximamos mais as indústrias e a comunidade do Senai, que é o nosso objetivo”, disse.

O instrutor do Senai de Dourados na área de mecânica automotiva, Marcelo Correia, conta que a equipe pedagógica recebeu didáticos que, em sala de aula, facilita para o professor repassar o conteúdo, enquanto o aluno aprende de forma mais rápida. “Os kits didáticos que recebemos ajuda bastante no dia a dia dos cursos, como kit de suspensão e freio, sistema de iluminação completo, um kit de câmbio automático e outro manual, o que ajudou muito na didática, ficou muito prático para nós e de fácil entendimento para o aluno”, pontuou.