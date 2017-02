Instituto CCR lança novo edital para patrocínio de projetos culturais

Poderão se inscrever proponentes de mais de 170 municípios de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul e Bahia

Depois do sucesso do primeiro edital no Brasil exclusivo para produtores culturais de fora das capitais, o Instituto CCR, organização sem fins lucrativos que gerencia os investimentos do Grupo CCR em sustentabilidade, abre as inscrições em 14 de fevereiro para um novo processo seletivo para patrocínio de projetos na área cultural.

O principal objetivo do “2º Edital Instituto CCR de Projetos Culturais” é fomentar o desenvolvimento cultural em municípios (exceto capitais) no entorno das unidades de negócio administradas pelo Grupo CCR, uma das maiores companhias de concessões em infraestrutura da América Latina. Os proponentes devem ter CNPJ cadastrado em alguma das 174 cidades dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Mato Grosso do Sul e Bahia listadas abaixo.

Na primeira edição do edital, em 2016, cadastraram-se 730 instituições. Foram submetidos 86 projetos, e 17 deles foram aprovados para o recebimento do apoio do Instituto CCR.

Para a edição deste ano, as regras do edital foram mantidas. Para participar, os projetos (e seus proponentes) devem atender aos seguintes pré-requisitos:

Somente serão aceitas inscrições feitas via Sistema de Inscrição Online, no site do Instituto CCR, dentro do período de inscrição: de 14 de fevereiro a 14 de março de 2017.

Os proponentes devem ser pessoa jurídica.

Os proponentes devem ser sediados em alguma das 174 cidades listadas no edital (veja a lista abaixo).

Até a data de abertura do edital, os projetos devem estar aprovados (com publicação no “Diário Oficial da União”) e aptos a captar no artigo 18 da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura.

Após indicação dos projetos, os proponentes serão submetidos a uma avaliação pela área de compliancedo Grupo CCR. Somente receberão o aporte projetos cujos proponentes sejam aprovados nessa etapa.

O valor total do patrocínio é de R$ 2 milhões. Os projetos escolhidos serão patrocinados com o montante de até R$ 200 mil cada um. Não é obrigatório que o patrocínio chegue a esse limite.

“O primeiro edital, no ano passado, atingiu plenamente o objetivo de apoiar o desenvolvimento da cultura fora dos grandes centros urbanos”, disse Marina Mattaraia, gestora do Instituto CCR. “O edital de 2017 é resultado do amadurecimento da política de investimento social privado do Grupo CCR. É uma ferramenta que permite também o relacionamento com um maior número de proponentes, aumentando o conhecimento do Grupo CCR nessas regiões e ampliando as possibilidades de apoio a projetos qualificados”, afirmou.

Relação de municípios elegíveis para o “2º Edital Instituto CCR de Projetos Culturais”:

# MUNICÍPIO ESTADO 1 Lauro de Freitas Bahia 2 Apucarana Paraná 3 Balsa Nova Paraná 4 Califórnia Paraná 5 Campo Largo Paraná 6 Carambeí Paraná 7 Castro Paraná 8 Faxinal Paraná 9 Imbaú Paraná 10 Ipiranga Paraná 11 Jaguariaíva Paraná 12 Marilândia do Sul Paraná 13 Mauá da Serra Paraná 14 Ortigueira Paraná 15 Palmeira Paraná 16 Piraí do Sul Paraná 17 Ponta Grossa Paraná 18 Sengés Paraná 19 Tibagi Paraná 20 Araruama Rio de Janeiro 21 Armação dos Búzios Rio de Janeiro 22 Arraial do Cabo Rio de Janeiro 23 Barra Mansa Rio de Janeiro 24 Belford Roxo Rio de Janeiro 25 Cabo Frio Rio de Janeiro 26 Iguaba Grande Rio de Janeiro 27 Itaguaí Rio de Janeiro 28 Itatiaia Rio de Janeiro 29 Mesquita Rio de Janeiro 30 Niterói Rio de Janeiro 31 Nova Iguaçu Rio de Janeiro 32 Paracambi Rio de Janeiro 33 Pinheiral Rio de Janeiro 34 Piraí Rio de Janeiro 35 Porto Real Rio de Janeiro 36 Queimados Rio de Janeiro 37 Resende Rio de Janeiro 38 Rio Bonito Rio de Janeiro 39 São João de Meriti Rio de Janeiro 40 São Pedro da Aldeia Rio de Janeiro 41 Saquarema Rio de Janeiro 42 Seropédica Rio de Janeiro 43 Volta Redonda Rio de Janeiro 44 Águas de Santa Bárbara São Paulo 45 Alambari São Paulo 46 Alumínio São Paulo 47 Americana São Paulo 48 Angatuba São Paulo 49 Aparecida São Paulo 50 Araçariguama São Paulo 51 Araçoiaba da Serra São Paulo 52 Arandu São Paulo 53 Areiópolis São Paulo 54 Arujá São Paulo 55 Avaré São Paulo 56 Barão de Antonina São Paulo 57 Barueri São Paulo 58 Bernardino de Campos São Paulo 59 Bofete São Paulo 60 Boituva São Paulo 61 Borebi São Paulo 62 Botucatu São Paulo 63 Buri São Paulo 64 Caçapava São Paulo 65 Cachoeira Paulista São Paulo 66 Caieiras São Paulo 67 Cajamar São Paulo 68 Campinas São Paulo 69 Canas São Paulo 70 Capão Bonito São Paulo 71 Capela do Alto São Paulo 72 Carapicuíba São Paulo 73 Cerqueira César São Paulo 74 Cesário Lange São Paulo 75 Chavantes São Paulo 76 Conchas São Paulo 77 Cordeirópolis São Paulo 78 Coronel Macedo São Paulo 79 Cotia São Paulo 80 Cruzeiro São Paulo 81 Embu das Artes São Paulo 82 Espírito Santo do Turvo São Paulo 83 Fartura São Paulo 84 Francisco Morato São Paulo 85 Franco da Rocha São Paulo 86 Guararema São Paulo 87 Guaratinguetá São Paulo 88 Guareí São Paulo 89 Guarulhos São Paulo 90 Hortolândia São Paulo 91 Iaras São Paulo 92 Ipaussu São Paulo 93 Iperó São Paulo 94 Itaberá São Paulo 95 Itaí São Paulo 96 Itapetininga São Paulo 97 Itapeva São Paulo 98 Itapevi São Paulo 99 Itaporanga São Paulo 100 Itararé São Paulo 101 Itatinga São Paulo 102 Itu São Paulo 103 Itupeva São Paulo 104 Jacareí São Paulo 105 Jandira São Paulo 106 Jundiaí São Paulo 107 Laranjal Paulista São Paulo 108 Lavrinhas São Paulo 109 Limeira São Paulo 110 Lorena São Paulo 111 Louveira São Paulo 112 Mairinque São Paulo 113 Manduri São Paulo 114 Monte Mor São Paulo 115 Nova Odessa São Paulo 116 Osasco São Paulo 117 Ourinhos São Paulo 118 Paranapanema São Paulo 119 Pardinho São Paulo 120 Pereiras São Paulo 121 Piedade São Paulo 122 Pilar do Sul São Paulo 123 Pindamonhangaba São Paulo 124 Piracicaba São Paulo 125 Piraju São Paulo 126 Porangaba São Paulo 127 Pratânia São Paulo 128 Quadra São Paulo 129 Queluz São Paulo 130 Riversul São Paulo 131 Roseira São Paulo 132 Salto de Pirapora São Paulo 133 Santa Bárbara D’Oeste São Paulo 134 Santa Cruz do Rio Pardo São Paulo 135 Santa Isabel São Paulo 136 Santana de Parnaíba São Paulo 137 São José dos Campos São Paulo 138 São Miguel Arcanjo São Paulo 139 São Roque São Paulo 140 Sarapuí São Paulo 141 Silveiras São Paulo 142 Sorocaba São Paulo 143 Sumaré São Paulo 144 Taquarivaí São Paulo 145 Tatuí São Paulo 146 Taubaté São Paulo 147 Torre de Pedra São Paulo 148 Valinhos São Paulo 149 Vargem Grande Paulista São Paulo 150 Várzea Paulista São Paulo 151 Vinhedo São Paulo 152 Votorantim São Paulo 153 Sonora Mato Grosso do Sul 154 Pedro Gomes Mato Grosso do Sul 155 Coxim Mato Grosso do Sul 156 Rio Verde de Mato Grosso Mato Grosso do Sul 157 São Gabriel do Oeste Mato Grosso do Sul 158 Camapuã Mato Grosso do Sul 159 Bandeirantes Mato Grosso do Sul 160 Rochedo Mato Grosso do Sul 161 Jaraguari Mato Grosso do Sul 162 Sidrolândia Mato Grosso do Sul 163 Nova Alvorada do Sul Mato Grosso do Sul 164 Rio Brilhante Mato Grosso do Sul 165 Douradina Mato Grosso do Sul 166 Dourados Mato Grosso do Sul 167 Caarapó Mato Grosso do Sul 168 Juti Mato Grosso do Sul 169 Naviraí Mato Grosso do Sul 170 Itaquiraí Mato Grosso do Sul 171 Eldorado Mato Grosso do Sul 172 Mundo Novo Mato Grosso do Sul 173 Mangaratiba Rio de Janeiro 174 Angra dos Reis Rio de Janeiro

Sobre o Instituto CCR:

O Grupo CCR criou em 2014 o Instituto CCR, entidade privada, sem fins lucrativos, para estruturar a gestão de projetos sociais, culturais, ambientais e esportivos apoiados há mais de dez anos pela empresa. O Instituto CCR vai otimizar a utilização de recursos próprios da companhia e oriundos de leis de incentivo em projetos estruturados em quatro áreas: Saúde e Qualidade de Vida; Educação e Cidadania; Cultura e Esporte; Meio Ambiente e Segurança Viária. O Grupo CCR apoia o desenvolvimento sustentável, socioeconômico e cultural nas regiões onde atua, com a experiência de ter levado mais de 500 projetos para 120 cidades que, desde 2003, já beneficiaram 7 milhões de pessoas com investimento de R$ 185 milhões em projetos estruturados.

Sobre o Grupo CCR:

Fundado em 1999, o Grupo CCR é uma das maiores companhias de concessão de infraestrutura da América Latina. Controla, atualmente, 3.265 quilômetros de rodovias sob a gestão das concessionárias CCR NovaDutra (SP-RJ), CCR ViaLagos (RJ), CCR RodoNorte (PR), CCR AutoBAn (SP), CCR ViaOeste (SP), CCR RodoAnel (SP), Renovias (SP), CCR SPVias (SP) e CCR MSVia (MS). Também faz parte do controle acionário da concessionária ViaRio, responsável pela construção e operação do Corredor Expresso Transolímpica, no Rio de Janeiro. O Grupo CCR atua ainda no setor de transmissão de dados de alta capacidade por meio da Samm, empresa prestadora de serviços de comunicação multimídia e conectividade IP com mais de 4.700 quilômetros de fibra óptica subterrânea e aérea. Além disso, o Grupo CCR está presente no segmento de transporte de passageiros por meio das concessionárias ViaQuatro, CCR Barcas e CCR Metrô Bahia, responsáveis, respectivamente, pela operação da Linha 4-Amarela de metrô de São Paulo, pelo transporte aquaviário de passageiros no Rio de Janeiro e pelo sistema metroviário de Salvador e Lauro de Freitas, além de ter participação na concessão do VLT Carioca (Veículo Leve sobre Trilhos), que interligará a região portuária e o centro do Rio de Janeiro. O grupo ingressou, em 2012, no setor aeroportuário, com a aquisição de participação acionária nas concessionárias dos aeroportos internacionais de Quito (Equador), San José (Costa Rica) e Curaçao. No Brasil, possui a concessionária BH Airport, responsável pela gestão do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Em 2015, adquiriu a TAS (Total Airport Services), empresa norte-americana prestadora de serviços aeroportuários. Comprometida com o desenvolvimento sustentável, a CCR assinou o Pacto Global da ONU e, em 2016, faz parte da carteira teórica do ISE (Índice de Sustentabilidade Empresarial), da BM&FBovespa, pelo quinto ano consecutivo. Emprega, atualmente, cerca de 11 mil colaboradores.