Imprensa norte-americana responde às críticas do presidente Donald Trump

Os meios de comunicação norte-americanos repercutiram hoje (17) a entrevista coletiva concedida pelo presidente Donald Trump nessa quinta-feira (16). Na entrevista, Trump voltou a criticar a mídia nos Estados Unidos. Disse que os meios de comunicação são desonestos e veiculam notícias falsas, trabalhando para desqualificá-lo. Além disso, afirmou que herdou uma “bagunça” da administração de Barack Obama. Hoje, quase a maioria das grandes redes divulgaram a entrevista e devolveram as críticas ao presidente.

O The Washington Post chamou a entrevista de “performance errática” e disse que, durante a coletiva, Trump estava se dirigindo diretamente ao público que o elegeu. O jornal trouxe a transcrição dos 77 minutos da entrevista e analisa alguns aspectos e o tom usado por Donald Trump.

O The New York Times ressaltou que a coletiva foi uma “defesa de Trump ao seu desempenho”. O jornal usou no título da matéria a frase usada pelo republicano de que “herdou uma bagunça”. Além disso, chamou a atuação do presidente de “raivosa e desconexa”, ao mesmo tempo em que avaliou que Trump trouxe de volta o espírito da campanha bem-sucedida que fez para o seu público.

Para a CNN, Trump adotou a estratégia de falar diretamente ao eleitorado, utilizando os meios de comunicação que avaliam suas ações e performance de maneira crítica. “O presidente Donald Trump está tomando as rédeas de seu destino”, diz a emissora na análise divulgada.

A rede chamou a coletiva de “teatro político” e ressaltou que hoje o presidente deve continuar na linha que desenvolveu durante a campanha presidencial, durante evento público na Flórida.

A Fox, uma rede de televisão reconhecidamente republicana que se contrapõe à CNN (inclinada ao Partido Democrata), destacou as críticas de Trump aos veículos de comunicação. Na matéria divulgada nesta sexta-feira, a Fox diz que Donald Trump rejeitou os relatos da mídia sobre o contato de seus assessores com autoridades russas. Ele afirmou que considera a publicação das notícias “manobra” e fraude desenhadas por meios que o hostilizam.

Hoje de manhã, Trump comentou no Twitter a repercussão da entrevisa de ontem. “Obrigado por todas as boas declarações sobre a Conferência de Imprensa de ontem. Mídia falsa não feliz!”, escreveu.

Na próxima segunda-feira (20), o presidente completará os primeiros 30 dias à frente do governo.

Da Agência Brasil