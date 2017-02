Importante rota de destinos turísticos, pavimentação da estrada do Curê segue firme

Aguardada há anos pelos empresários do setor turístico da região de Jardim e Bonito, a estrada do Curê segue firme com as obras de pavimentação asfáltica. A obra foi retomada no final de 2016 e teve ordem de serviço assinada em novembro passado pelo governador Reinaldo Azambuja e pelo Ministro do Turismo, Marx Beltrão.

A estrada do Curê perfaz 30 quilômetros e já teve 15 quilômetros concluídos há mais de 10 anos. No entanto, empresários da região aguardavam a continuidade da pavimentação que foi retomada em 2013 e paralisada no ano seguinte, por falta de recursos do Governo Federal.

A região é conhecida como Passo do Curê e é rota de importantes destinos turísticos da região sudoeste do Estado, como o Recanto Ecológico Rio da Prata, a Lagoa Misteriosa e o Buraco das Araras. A estrada também liga os municípios de Jardim e Bonito e dá acesso à Porto Murtinho.

De acordo com o empresário da região, Eduardo Coelho, a obra era pra ser entregue há 12 anos. “Esperamos por essa obra há mais ou menos 14 anos e agora estamos confiantes com o término neste ano, já que o ritmo das obras encontra-se bem avançado. Essa melhoria atinge tanto os visitantes quanto os colaboradores da fazenda que moram na cidade já que a maioria conduz carros baixos. Dirigir por uma estrada pavimentada reduz o tempo de viagem, aumenta a segurança e reduz a manutenção dos carros. É visível a satisfação tanto da equipe quanto dos visitantes”, contou.

Ao todo estão sendo investidos R$ 20,2 milhões para pavimentar 17 quilômetros, que vão do entroncamento da BR-267 em Jardim ao entroncamento da MS-382, próximo ao aeroporto de Bonito. Os recursos são do Ministério do Turismo, com contrapartida de R$ 16,7 milhões, e do Estado, com R$ 3,5 milhões.

Para o secretário de Estado de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, a retomada e o prosseguimento firme das obras mostra o empenho do Governo em desenvolver Mato Grosso do Sul. “Nosso objetivo é estruturar o Estado com transparência, segurança e ser parceiro de todos os municípios, então é claro que está região também seria atendida. A consequência disso tudo será a satisfação dos turistas e dos moradores da região, o que não tem preço, porque somos um Governo que trabalha para pessoas”, finalizou.

A previsão de entrega é agosto de 2017.