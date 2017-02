IFMS propõe parceria à Câmara de Dourados

A presidente da Câmara de Dourados, Daniela Hall (PSD), recebeu o diretor geral do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul (IFMS) – Campus Dourados Carlos Vinícius Figueiredo, na manhã desta terça feira, 14, no gabinete da presidência em um visita de cortesia.

Na ocasião, o diretor, acompanhado pelo chefe de gabinete Líncio J. Assunção Nogueira, apresentou os cursos de qualificação profissional que serão ofertados em 2017 e propôs uma parceria com a Câmara de Dourados. “Temos interesse em estender nossos programas de capacitação para a Câmara. Podemos adaptar uma sala de aula e oferecer cursos de Empreendedorismo, Motivação no Ambiente de Trabalho e Excel, entre outros sem nenhum custo”, explica.

Carlos Vinicius explica ainda que o IFMS oferece 245 vagas distribuídas em sete cursos, gratuitos, através do programa de Formação Inicial e Continuada (FIC), onde a proposta é qualificar profissionais de maneira rápida, nas mais variadas áreas, são elas: Auxiliar Administrativo, Operador de Computador, Reciclador, Regente de Coral, Espanhol Básico, Inglês Básico e Desenvolvedor de Jogos Eletrônicos.

Para a presidente da Câmara, a proposta foi recebida de maneira muito positiva, ela entende que oferecer meios de capacitação aos servidores da Câmara é uma das metas desta gestão. “Acho extremamente importante garantir ao cidadão ações que colaborem com o seu crescimento e desenvolvimento, e esta parceria com certeza fará com que nosso quadro de funcionários se sinta valorizado”, esclarece.

As inscrições estão abertas e vão até do dia 22 de fevereiro. Mais informações pelo site: www.ifms.edu.br/centraldeselecao.