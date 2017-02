Publicada em 8 de fevereiro de 2017 às 18:41

Os campi Corumbá, Dourados, Jardim e Naviraí do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) iniciaram o ano letivo 2017 nesta quarta-feira, 8, com uma série de atividades voltadas à recepção de estudantes dos cursos técnicos integrados e superiores. Em Coxim, as aulas começaram na segunda-feira, 6.

Os estudantes do Campus Corumbá assistiram a apresentações dos diretores geral, de ensino e de administração, além de vídeos e slides sobre os Institutos Federais e o curso técnico em Informática.

Nesta quinta-feira, 9, será a vez da equipe do Núcleo de Gestão Administrativa e Educacional (Nuged) e das bibliotecárias se apresentarem a calouros e veteranos, que também vão assistir a um vídeo sobre a importância do estudo.

No dia 10, sexta-feira, estão previstas a palestra “Aprendendo a estudar”, com o professor Tiago Tristão, e uma reunião de pais. No sábado, 11, haverá atividades de integração como “café compartilhado” e disputas esportivas.

Em Coxim, os estudantes começaram o ano letivo conhecendo as instalações do campus e conversando com os coordenadores dos cursos nos quais estão matriculados. Os alunos foram recepcionados pelo grêmio estudantil.

Foram programadas ainda conversas entre calouros e egressos dos cursos oferecidos pela unidade. A técnica em Alimentos Carla Okabe, formada pelo IFMS, relatou aos novatos as viagens e pesquisas proporcionadas pela instituição quando ainda era estudante, e também os prêmios que recebeu.

Na sexta-feira, 10, um lanche coletivo será servido no intervalo para proporcionar a integração entre os estudantes.

Em Dourados, os alunos receberam as boas-vindas dos diretores. O intervalo cultural contou com apresentações de servidores e estudantes. Foram organizadas ainda atividades como “caça ao tesouro” e “gincana musical”.

Na semana que vem, o Nuged fará uma roda de conversa com os estudantes, na qual serão abordados temas como rotina e qualidade de estudo. Dinâmicas de interação também estão previstas. Os novos alunos terão a oportunidade ainda de conhecer os regulamentos didático-pedagógico e disciplinar discente.

O Campus Jardim iniciou o ano letivo 2017 com momento cívico e a recepção do diretor-geral, além de uma apresentação musical da professora Sirley Rojas com estudantes. Em sala de aula, calouros e veteranos receberam orientações sobre o funcionamento do IFMS.

Em Naviraí, a acolhida aos 160 alunos foi feita pelo diretor-geral e por 56 servidores. Em seguida, os novos estudantes ouviram depoimentos de veteranos e assistiram a vídeos com atividades desenvolvidas em 2016, como a Olimpíada de Robótica, Semanas do Meio Ambiente e de Ciência e Tecnologia e Festival de Arte e Cultura. O grupo de teatro do campus e uma banda formada por servidores e estudantes também se apresentaram.

Nesta quinta-feira, 9, haverá uma gincana cultural e na sexta-feira, 10, os alunos vão receber orientações de como estudar e administrar o tempo. Todas as atividades de recepção aos estudantes ocorrerão até às 9h20. Após esse horário, as aulas irão transcorrer normalmente.

Outros campi – Em Nova Andradina e Três Lagoas, o ano letivo começa no dia 15 de fevereiro.

No Campus Ponta Porã, o primeiro dia de aulas será no dia 16, e nos campi Aquidauana e Campo Grande os estudantes deverão se apresentar no dia 22 de fevereiro.

Os calendários letivos de 2017 dos dez campi do IFMS estão disponíveis para consulta.