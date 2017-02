Idenor cobra urgência em término de obra de escola no Dioclécio Artuzi

O vereador Idenor Machado (PSDB), apresentou indicação no plenário da Câmara de Vereadores, solicitando que a Secretária de Estado de Educação Professora Maria Cecilia Mota, informe o cronograma de execução da obra da Escola estadual que está sendo construída no Residencial Dioclécio Artuzi.

Em sua justificativa, Idenor cita o grande número de alunos que residem naquela região e que estão sendo transportados em ônibus para outras escolas, o que tem acarretado uma preocupação às famílias por esses alunos ficarem distantes de suas residências.

Idenor solicitou ainda que a Secretaria de Educação informe a empresa construtora responsável da obra bem como a fonte pagadora, salientando que de posse desses dados tem como cobrar e fiscalizar o andamento da obra, embora sendo de responsabilidade do Estado.

Identificação de ruas

Idenor solicitou ainda, que a Prefeitura de Dourados faça a instalação de placas indicativas com os nomes de ruas e bairros de nossa cidade, que segundo ele, o surgimento de novos bairros e loteamentos, proporcionaram um crescimento quantitativo da cidade, dificultando as localizações das ruas e bairros, fazendo com que os profissionais dos Correios e a população de modo geral tenham dificuldade para encontrar os endereços.

“Essa é uma solicitação já apresentada à administração anterior, e agora gostaria de ter o apoio da Prefeita Délia Razuk, para dar vigor ao projeto de instalação de placas indicativas com nomes das ruas e bairros, fazendo parcerias com o comércio que poderiam patrocinar as placas e divulgar no local suas empresas”, disse Idenor.