Publicada em 3 de fevereiro de 2017 às 15:07

A Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) realizou dia 1, no município de Maracaju, uma palestra sobre agrotóxicos. O evento faz parte do projeto “Ação Jovem” que é vinculado a Prefeitura Municipal de Maracaju juntamente com a Secretaria de Assistência Social onde são atendidos jovens que participam do “Projovem” e também pessoas da maior idade que são beneficiários do programa “Bolsa Família”.

Segundo o Engenheiro Agrônomo e Fiscal Estadual Agropecuário Pedro K. Martins Molina, da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal (DDSV), trabalhos como este, tem sido frequente na agência que pretende levar ao máximo a informação a essas pessoas que serão futuros multiplicadores dentro de suas comunidades.

A palestra abordou um tema de grande relevância para a região, já que o município tem a maior área de soja plantada no estado. Pedro falou sobre o uso, riscos, prevenção e o controle de agrotóxicos ao público que ficou muito interessado principalmente no quesito equipamentos de proteção individual (EPI).