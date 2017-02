Publicada em 1 de fevereiro de 2017 às 17:25

‘Estou muito animado para estar aí com vocês’, escreveu o ator no Instagram, em português. Filme estreia em 2 de março.

Hugh Jackman anunciou nesta quarta-feira (1º) que virá a São Paulo para promover “Logan”, terceiro filme da série da Marvel centrada no Wolverine. A produção tem estreia prevista para 2 de março no Brasil.

“Bom dia, São Paulo. Estou muito animado para estar aí com vocês em breve. E estou levando o ‘Logan’ também’, escreveu Jackman, em português, em sua página no Instagram. Procurada, a Fox, distribuidora do longa, confirmou a passagem do ator pela cidade, mas não divulgou mais detalhes.

Inspirado na série de quadrinhos “Velho Logan”, de Mark Millar, o novo filme da Marvel marca a despedida de Jackman do papel do mutante que interpreta desde o primeiro filme “X-Men”, lançado em 2000. A produção é dirigida por James Mangold (“Garota, interrompida”) e também tem Patrick Stewart no elenco.

A sinopse divulgada pela Fox diz que o enredo se passa em um futuro próximo e mostra um Logan cansado, que cuida do doente Professor Xavier em um esconderijo na fronteira mexicana. A tentativa do protagonista de se esconder do mundo é interrompida pela chegada de uma jovem mutante, perseguida por forças sombrias.

Do G1