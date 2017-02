Publicada em 11 de fevereiro de 2017 às 06:55

Um grave acidente na BR 163, próximo à Embrapa, na noite desta sexta-feira, 10, por volta das 20h, vitimou Cristian Gustavo, 42 anos.

Segundo informações, Cristian estava em uma motocicleta e foi atingido por um veículo Fiat Strada, que não teve o nome do condutor revelado. A causa do acidente vai ser investigada, sendo que o Fiat atingiu a motocicleta pilotada por Cristian, a arremessando para o acostamento, momento que uma carreta Scania com placas de São Jorge do Avaí, Paraná, que vinha no sentido contrário, arrastou a motocicleta por cerca de 150 metros.

Equipes da CCR MSVia e do Corpo de Bombeiros, junto com a PRF, estiveram no local para fazer os levantamentos e prestar socorros.

As informações são do Plantão do MS