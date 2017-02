Governo divulga resultado final do curso de formação do concurso da Agepen

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e Agência de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen), tornam público por meio do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (24), a pontuação obtida pelos candidatos participantes do curso de formação do concurso público para o cargo de agente penitenciário estadual.

Participaram do curso de formação 449 candidatos, sendo 421 pelo curso regular e 16 candidatos na condição sub judice. Desse total, 1 participante foi reprovado e 11 foram classificados como desistentes.

Em ordem alfabética e com a média obtida por cada participante, o edital traz dois anexos, sendo o anexo I a relação de candidatos que participaram do curso de forma regular e o anexo II a relação de participantes amparados por decisão judicial.

De acordo com a Agepen, foram 420 horas aula ministradas pela Escola Penitenciária (Espen). Entre as disciplinas, direitos humanos, cidadania, legislação, gerenciamento de crise, defesa pessoal, rotina prisional, primeiros socorros, entre outros.

Esta é a etapa que antecede a classificação final e homologação do certame, que será divulgada mediante edital contendo a relação nominal dos aprovados, por área de atuação, por habilitação, sexo, e ordem crescente de classificação.

Para mais informações acesse a edição n.9358 do Diário Oficial do Estado.