13 de fevereiro de 2017

Com 125 lotes o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), realiza nesta quarta-feira (15) o primeiro leilão de veículos e sucatas do ano de 2017.

O certame será realizado a partir das 14h30 em duas modalidades, sendo a presencial no Auditório da Associação Brasileira de Odontologia (ABO) com endereço na Rua da Liberdade, n. 836 no bairro Monte Líbano, e o formato eletrônico pelo Portal Casa de Leilões.

Responsável pela condução do certame a Superintendência de Patrimônio e Transporte (Supat) adianta que o menor lance é de uma moto Honda/CG 125 Titan ano 1996/97 no valor de R$ 200, e o maior lance é de uma Mercedes Benz ano 2001 avaliada em R$ 8 mil.

Ao todo serão ofertados 125 lotes, sendo, 124 lotes de veículos – carros e motos – e um lote de material considerado sucata para reciclagem. Os lotes estão abertos para lances no portal Casa de Leilões e estarão disponíveis para visitação de segunda a quarta-feira até o início do certame.

Confira os locais de visitação conforme os lotes:

Lotes 01 ao 121 e 125: Rua Jaboatão, 271 – Bairro Silvia Regina – Campo Grande/MS; das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h.

Lotes 122, 123 e 124: Rua Castelo Branco, 700 – Bairro Coronel Antonino – Campo Grande/MS (Corpo de Bombeiro/MS – 2° SGB do 6° GB) das 8h às 13h30.

Para conferir os lotes, ofertar lances ou informações, acesse o portal Casa de Leilões.