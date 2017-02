Publicada em 7 de fevereiro de 2017 às 15:43

Uma comitiva de empresários da região norte de Mato Grosso do Sul esteve na manhã desta terça-feira (7) reunida com o governador Reinaldo Azambuja. Na ocasião, o grupo solicitou apoio para pavimentação do acesso de 2,5 km da MS-233, que liga Coxim ao distrito industrial do município. Reinaldo autorizou a elaboração dos projetos iniciais necessários à elaboração do edital. A previsão é que as obras tenham início ainda no primeiro semestre.

De acordo com o empresário Ronaldo Tonial, o apoio do Governo de MS será de grande importância para a economia regional e deve refletir em aumento de empregos. “A parceira do Governo de MS primeiramente será nos dar condições de logística, fazer o asfalto no trecho que dá acesso ao distrito industrial. Em segundo lugar, vai alavancar a geração de empregos, que é o que mais o governador se preocupa”, afirmou.

A região norte do estado é extremamente voltada à pecuária. Além da serra, do lado de Alcinópolis, ela desce para o Pantanal, onde há uma população muito grande de animais. Devido a essa inclinação econômica, Roberto Tonial, que também faz parte do grupo, explicou que o primeiro passo é a execução das obras da estrada, mas futuramente a ideia é investir R$ 5 milhões e instalar um confinamento com produção de ração para engorda dos animais.

“Hoje a produção de gado de Coxim sai 80% para engordar em outras regiões. Nós temos produção de soja e milho. A nossa ideia é processar esse milho para engorda de gado na região. Estamos plenejando investir cerca de R$ 5 milhões, com faturamento anual de R$ 130 milhões, 45 mil animais e consumir em torno de 500 mil sacos de milho por ano. Queremos montar um confinamento com piquetes, galpões, fábrica de ração e uma indústria para transformar o milho em ração e engordar o animal na região. Além de gerar emprego e renda, vamos aumentar a arrecadação de ICMS, uma vez que será maior o número de animais acabados (prontos para o abate) que passarão a sair do estado”, explicou.

O deputado Junior Mochi, liderança política da região de Coxim, esteve presente na reunião. “Trata-se de uma obra importante para o desenvolvimento do nosso município. Tem impacto além das fronteiras de Coxim, na medida em que beneficia os empreendimentos existentes e permite a atração de novos investimentos”, pontuou Mochi.

O secretário de infraestrutura, Marcelo Miglioli confirmou a reivindicação e disse que as equipes vão elaborar o projeto executivo, para posteriormente ter o levantamento de recursos para executar a obra. O trecho a ser pavimentado vai beneficiar o frigorífico, o laticínio que funcionam no Distrito Industrial, além de outros empreendimentos da região ligados ao agronegócio.

Participaram do encontro os secretários de Infraestrutura, Marcelo Migliolli; de Meio Ambiente de Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruck; o vice-prefeito Edivaldo Bezerra, representando o prefeito Aluisio São José; o presidente da Câmara Wladimir Ferreira; o vereador Carlão; empresários e lideranças de Coxim.