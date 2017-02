Publicada em 11 de fevereiro de 2017 às 11:03

O governador Reinaldo Azambuja recebeu coordenadores de Educação de MS, nesta sexta-feira (10), e passou algumas orientações para o início do ano letivo estadual. Reinaldo Azambuja frisou que algumas adequações foram feitas para atender a necessidade de enxugamento do Estado.

O principal objetivo, segundo ele, é manter a a gestão de valorização do quadro da Educação de MS e, principalmente, a busca pela excelência no aprendizado dos alunos da rede estadual. “Peço a parceria para que a gente avance nessas novas políticas porque sabemos que essa gestão é que vai dar condições para cumprirmos nossos compromissos com a categoria e com a o ensino dos nossos alunos”.

Os secretários de Maria Cecília Amendola da Costa (Educação) e Sérgio de Paula (Casa Civil) participaram da reunião.