Publicada em 13 de fevereiro de 2017 às 10:10

Com a finalidade de preparar os condutores para situações do dia a dia de suas atividades, a Guarda Municipal, em parceria com a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) e participação do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Polícia Militar, deu início nesta segunda-feira (13) a um curso de motociclista e batedor.

O curso vai até o dia 10 de março. Nos primeiros três dias, os 20 participantes, entre guardas municipais, agentes de trânsito e socorristas do Samu, policiais militares, receberão aulas teóricas, ministradas pelo inspetor Ferreira e o supervisor Samuel. Depois passam às aulas práticas, que serão aplicadas no interior do Parque de Exposições ‘João Humberto de Carvalho’.

A iniciativa, segundo o inspetor Ferreira busca o aprimoramento dos condutores na prática de deslocamentos em diferentes tipos de pista. Os participantes receberão instruções sobre pista maneabilidade, direção defensiva, pista ‘suja’, mecânica, escolta em ambiente fechado, entre outras.