Publicada em 2 de fevereiro de 2017 às 16:39

Quem se inscreve para o Vestibular de Gastronomia da UNIGRAN recebe uma oficina gratuita de Risoto. A proposta é de apresentar aos vestibulandos a infraestrutura das cozinhas e o corpo docente do curso.

Segundo o coordenador, Marlon Libório, uma grande oportunidade de conhecer a estrutura e os professores, além de estudar técnicas para toda a vida. “Vamos aprender a usar o que temos na região”, menciona. O professor lembra que o profissional da área terá de se especializar constantemente, em uma troca de experiências. “Não só aprendendo como também ensinando”, completa.

A candidata Alexandra Oliveira Pereira, por exemplo, já tem “um bom tempo” de experiência. Só em Portugal ficou cinco anos trabalhando na área, mas acredita que deve se aperfeiçoar cada vez mais. A maior motivação foram duas amigas, gêmeas, que já fazem o curso em Dourados.

Eloisa Freitas da Silva também pensa na Gastronomia como uma forma constante de aprendizagem, principalmente pelo amor que ela dedica à cozinha. “Sempre foi minha paixão e conhecer a estrutura da UNIGRAN foi a melhor coisa que vi na vida”, declarou.

Matheus André Dantas Mendes já está até matriculado. Para ele, que sempre gostou de ajudar na preparação de alimentos, a abertura do curso no município lhe rendeu a concretização de um sonho. “E mesmo eu que não comecei profissionalmente ainda, já dei um primeiro passo”, finaliza.

Para quem tem interesse em cursar Gastronomia ainda este ano, a UNIGRAN está com inscrições abertas para provas agendadas, ingresso com a nota do Enem ou portador de diploma. Mais informações no site www.vestibularunigran.com.br, Fanpage: fb.com/unigran ou ligue nos telefones: (67) 3411-4194 e 9222-5948 (WhatsApp).