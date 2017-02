Gabriel Jesus vai à Barcelona para tratar fratura no metatarso

Após sua fratura no metatarso do pé direito, Gabriel Jesus já começa a focar em sua recuperação. O atacante brasileiro viaja nesta quinta-feira à Barcelona para ser examinado por um médico indicado pelo técnico Pep Guardiola.

Havia duas opções de recuperação para Gabriel Jesus: tratamento fisioterápico ou cirurgia. A primeira opção faria com que o atacante voltasse aos gramados em um período menor, porém haveria mais chances da fratura voltar a ocorrer. Já a segunda levaria mais tempo de recuperação, cerca de dois a três meses, porém dá mais garantias futuras de que o jogador não voltará a sofrer a mesma lesão.

Esta também não é a primeira vez que Pep Guardiola indica profissionais de sua confiança para trabalhar com seus novos jogadores. Logo quando chegou ao Manchester City o catalão decidiu contratar a ex-nutricionista do Barcelona Silvia Tremoleda para contribuir na dieta de todas as peças do seu elenco.

Gabriel Jesus durou apenas 14 minutos na partida contra o Bournemouth, na última segunda-feira. Iniciando como titular mais uma vez, o brasileiro não contou com a sorte e acabou fraturando o metatarso do pé direito, tendo que ser substituído por Sergio Aguero, que marcou um dos gols da vitória da sua equipe por 2 a 0.

