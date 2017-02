Gabriel Jesus se machuca, mas City vence e assume segundo lugar do Inglês

O Manchester City perdeu Gabriel Jesus, machucado, mas superou o Bournemouth, por 2 a 0, fora de casa, pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. Em jogo realizado nesta segunda-feira, o time de Pep Guardiola venceu com gols de Sterling e Mings, contra, chegou a 52 pontos e assumiu o segundo posto, atrás apenas do líder Chelsea, que tem 60. Os mandantes conheceram a terceira derrota seguida, além do sexto duelo sem vitória, e seguem com 26.

A expectativa por mais uma grande atuação de Gabriel Jesus foi frustrada logo no início, quando o atacante brasileiro sentiu um problema no tornozelo e acabou deixando o gramado, para a entrada de Sergio Aguero. O argentino, reserva do ex-palmeirense nos últimos jogos, dividiu a bola do segundo gol, mas o tento foi dado contra.

O próximo compromisso do City pelo Inglês é apenas no dia 5 de março, diante do Sunderland. Antes disso, porém, encara o Huddersfield, pela Copa da Inglaterra, e o Monaco, pela Liga dos Campeões. Além disso, encararia o rival Manchester United, pelo Nacional, mas o jogo foi adiado, devido à presença do time de José Mourinho na final da Copa da Liga. O Bournemouth retorna aos gramados no dia 25, contra o West Brom, pelo Inglês.

O jogo – A partida começou com uma má notícia para o Manchester City. Logo no início, Gabriel Jesus sentiu o tornozelo e, aos 14, foi substituído por Aguero, que entrou para comandar o ataque da equipe de Guardiola.

Querendo mostrar serviço, o argentino teve chance aos 19, mas sua finalização acabou travada pela defesa dos donos da casa, que se livraram de sair em desvantagem. Mas não por muito tempo.

Aos 28, o jovem alemão Sane fez boa jogada pela esquerda e cruzou. A bola ainda desviou na zaga, mas sobrou para Sterling, que empurrou para o gol, sem problemas, abrindo o placar.

Três minutos depois, o Bournemouth conseguiu chegar ao gol, mas o tento de King acabou anulado, por falta de ataque. Assim, o City conseguiu manter a vantagem e ir aos vestiários vencendo pela contagem mínima.

Na segunda etapa, os mandantes entraram determinados, para chegar ao empate logo no início. No primeiro minuto, Ibe fez boa jogada e serviu Afobe, mas o cruzamento não foi preciso. Mesmo sem criar tantas chances claras, o time de Eddie Howe mantinha a bola no ataque, forçando o City a marcar no campo de defesa.

Aos 21, Arter conseguiu belo chute, mas o arqueiro argentino Caballero salvou os visitantes, com ótima defesa. E, no minuto seguinte, os donos da casa sofreram um baque. Em lance parecido ao do primeiro gol, Sterling fez boa jogada e serviu Aguero. O substituto de Jesus dividiu com Mings, e o defensor acabou fazendo contra.

Depois do segundo gol, o jogo se tornou mais tranquilo para os comandados de Guardiola, que pararam de sofrer pressão e até se aproximaram do terceiro. Aos 36, Sane acertou arremate cruzado no travessão. Três minutos depois, o goleiro Boruc ainda parou chute de fora da área do sérvio Kolarov.

Sem reação por parte do Bournemouth, o City confirmou o triunfo, chegou à terceira vitória seguida no Inglês e é, neste momento, o concorrente mais próximo do Chelsea, que empatou na rodada, diante do Burnley.

Da Gazeta Esportiva