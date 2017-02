Publicada em 8 de fevereiro de 2017 às 15:00

A Prefeitura de Dourados por meio da equipe de esportes da Funed (Fundação de Esporte de Dourados), sob o comando do diretor/presidente Jânio César Amaro, concluiu neste início de semana o calendário anual de eventos esportivos a serem desenvolvidos no município.

Para este mês de fevereiro, a equipe de esportes da autarquia estará em Campo Grande participando do Encontro de Gestores na Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) quando então serão definidas as parcerias de eventos entre o Município e o Estado.

Também neste mês tem início as atividades do Projeto Dourados Paralimpico em parceria com a SED/MS (Secretaria de Educação), inicio do projeto Caminhar Dourados que atenderá até dezembro, 11 polos no município e, das escolinhas de futebol em sete polos.

Em março a Funed estará dando apoio ao Campeonato Amador de Futebol da Leda (Liga Esportiva Douradense de Amadores) e está programando a realização do Festival Dourados Paralímpico de Atletismo e o passeio ciclístico TV Morena/Funed.

Para o mês de abril a Funed marcará presença de 13 a 16 com jogos de areia na Festa do Peixe; dia 2 o Grande Premio MTB de ciclismo, bem como a realização do Congresso Técnico do JOJUD (Jogos da Juventude de Dourados) e apoio ao Open Internacional de Atletismo em São Paulo.

Demais atividades

A Funed programou para os demais meses do ano, diversas outras atividades, entre elas: o JED (Jogos Escolares de Dourados); JOJUD (Jogos da Juventude de Dourados); corrida de rua 10 quilômetros do município, em parceria com a Academia Jair Amaro; Rota das Nações em parceria com a TV Record; GP Dourados de Ciclismo; participação no JEMS (Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul); 2ª etapa do Campeonato Estadual de Ciclismo; 2ª etapa da corrida de rua em parceria com a Run4Fun e a 9ª Copa de Basquete Sobre Rodas. Todos para acontecer neste primeiro semestre.

Para o segundo semestre estão programadas as seguintes atividades: Maratona do Fogo; presença no JOJUMS, na 1ª etapa nacional do Circuito Caixa Loterias de Atletismo Paralímpico; 1ª Copa Funed; JORESD (Jogos Recreativos Especiais de Dourados); 2ª fase nacional do Circuito Brasil Caixa Loterias; parceria para as corridas do Detran; das Bombeiras; da 3ª etapa da Run4Fun, corrida BRF e a corrida APCEF (Caixa); será editado também o Campeonato Interdistrital de Futebol.

Ainda no segundo semestre: apoio na 2ª etapa estadual meio fundo de ciclismo; participação na Olimpíada Escolar Brasileira; corrida de rua “Correndo para a Saúde”; apoio nos Jogos da Melhor Idade e na “Corrida da Saúde”; 2ª edição do Tour Internacional de Ciclismo Brasil/Paraguai; Copa Dourados de Handebol; Basquetebol e Voleibol adulto; JOPREM (Jogos Escolares Pré Mirim); JAMS (Jogos Abertos de Mato Grosso do Sul); participação na Olimpíada Escolar Brasileira; JORES (Jogos Recreativos Especiais); apoio a corrida da Saúde; quadrangular de basquete sobre rodas; corrida Rosa de Dourados; 3ª etapa nacional Circuito Caixa Loterias de Atletismo; Copa Dourados de Handebol; Basquetebol e Voleibol adulto; festival da Amizade de Judô; meia maratona Cidade de Dourados/Itaporã; Tour Interciclismo; corrida de Verão; caminhada do Hospital de Câncer de Barretos e 2º Ultra Maratona Solidaria.