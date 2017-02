Fundação MS leva informação a produtores em Dia de Campo

As diferentes variedades de soja e as especificações de solo são os principais temas dos próximos Dias de Campo, que a Fundação MS realiza no Estado. O objetivo do evento é levar ao produtor rural informações que possam orientar no plantio de grãos. As atividades acontecem no dia 14 e 21 de fevereiro, em Dourados, e no dia 16 em Bonito. Nesse mês, o dia de campo já foi realizado em Rio Brilhante (01) e São Gabriel do Oeste (08).

Para o presidente da Fundação MS, Luis Alberto Novaes Moraes, o Dia de Campo colabora na atividade do produtor de forma direta. “São informações úteis, que podem ser aplicadas em sua propriedade para potencializar a produtividade e driblar os riscos da atividade no campo”, explica.

O pesquisador de Fitotecnia Soja da Fundação MS, Carlos Pitol, irá mostrar as variedades de soja existentes no mercado e suas tecnologias. “Vamos expor alguns fatores que devem ser analisados antes de se fazer uma escolha no campo, como as condições climáticas, solo, resistência às pragas e época de semeadura, tanto para a cultura em geral, como para cada variedade apresentada”, pontua Pitol. As informações sobre solo, seus nutrientes e particularidades serão repassadas pelo pesquisador Douglas Gitti. Durante o Dia de Campo, haverá espaço para troca de informações entre os participantes.

O Dia de Campo do dia 14, acontece na Fazenda Experimental da UFGD, em Dourados. Em Bonito, no dia 16, o evento será realizado na Fazenda Ypê. No dia 21, será no Silo Copasul em Dourados. Mais informações podem ser obtidas no site www.fundacaoms.org.br, ou pelo telefone (67) 3454-2631.