Em um primeiro tratamento, jogador não vai precisar passar por uma cirurgia. Ele sofreu pancada no jogo de domingo, contra o Botafogo-SP

O meio-campista Tchê Tchê será desfalque no Palmeiras por até seis semanas. Exames realizados no domingo e nesta segunda-feira diagnosticaram o atleta com uma pequena fratura na tuberosidade do úmero esquerdo. A lesão no ombro ocorreu no segundo tempo do jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, no último domingo.

De acordo com o clube, o tratamento inicial não requer um procedimento cirúrgico. A primeira previsão do departamento médico palmeirense é de que o meio-campista seja desfalque de quatro a seis semanas.

Sem Tchê Tchê, o técnico Eduardo Baptista perde uma peça importante para o início do Campeonato Paulista e da Taça Libertadores da América. Titular absoluto desde o Brasileirão do ano passado, o meia vinha sendo um dos principais destaques na formação 4-1-4-1 do Palmeiras de 2017.

Para as próximas rodadas, a tendência é de que o Verdão ganhe reforços caseiros. Alejandro Guerra já foi apresentado, mas ainda não apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da Confederação Brasileira de Futebol. Moisés é outro que vem passando por um cronograma especial de condicionamento físico e deve ser liberado para trabalhar com bola em breve.

