Fórmula 1 volta às pistas com testes de pré-temporada

Após cerca de três meses, os motores da Fórmula 1 voltaram a fazer barulho. Nesta segunda-feira (27), começou o primeiro dia de testes de pré-temporada na pista de Montmelò, em Barcelona, e Sebastian Vettel, da Ferrari, foi o mais rápido da manhã.

Vettel fez o tempo de 1m23s370 com o SF70H e ficou à frente de Valtteri Bottas, estreante da Mercedes, com 1m23s560. Já o terceiro melhor tempo da manhã ficou com Sergio Perez e sua Force India, com 1m25s573. Felipe Massa, da Williams, ficou com o quarto tempo 1m25s956.

Os testes foram divididos em duas etapas, manhã e tarde, e são os primeiros a serem realizados com as profundas mudanças de carros para este ano. Além de mudanças no tamanho das asas dianteira e traseira, os pneus estão bem mais largos que os da temporada anterior.

Essa primeira bateria de testes segue até o dia 2 de março. Já a primeira prova da temporada será no dia 26, com o Grande Prêmio da Austrália.

Da AnsaFlash