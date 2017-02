Flamengo elimina o Vasco e vai fazer a final da Taça Guanabara com o Fluminense

Após nove jogos, o Flamengo voltou a vencer o Vasco. Com a vitória por 1 a 0, neste sábado, no Raulino de Oliveira, os rubro-negros avançaram para a final da Taça Guanabara. Agora, os flamenguistas vão disputar o título do primeiro turno do Campeonato Carioca contra o Fluminense, no próxima fim de semana.

O Flamengo foi superior durante os 90 minutos contra os cruzmaltinos, que precisavam da vitória. Os rubro-negros desperdiçaram diversas oportunidades, mas chegaram a vitória com gol de pênalti marcado por Diego.

O jogo – O clássico começou movimentado, com as duas equipes em busca do ataque. Com a necessidade da vitória, o Vasco avançava com mais intensidade e teve a primeira boa chance aos sete minutos. Jean arriscou da entrada da área, mas parou em defesa segura de Alex Muralha. Depois, foi a vez de Kelvin chutar de longe e obrigar o goleiro rubro-negro a fazer boa defesa.

O Flamengo só passou a chegar com perigo a partir dos 15 minutos. Em mais um chute de fora da área, Everton obrigou Martín Silva fazer grande defesa. O atacante teve nova oportunidade abrir o placar aos 26 minutos. Ele foi lançado na área e cruzou na saída do arqueiro cruzmaltino. No entanto, a zaga vascaína salvou a equipe.

A partida seguia equilibrada. O Flamengo controlava a posse de bola, mas sem abdicar do ataque. O Vasco avançava menos, mas quase chegava próximo da área pecava nas finalizações. Só que aos 39 minutos, os rubro-negros abriram o placar no Raulino de Oliveira. Luan derrubou Éverton na área e o árbitro marcou pênalti. Diego cobrou com categoria, sem chance para o goleiro cruzmaltino.

Nos minutos finais, o Vasco ainda tentou esboçar uma pressão, mas viu o Flamengo administrar o resultado até o intervalo.

No segundo tempo, o Vasco tentou novamente pressionar o Flamengo em busca do gol, mas não conseguia criar boas jogadas no ataque. Com isso, os rubro-negros continuavam tendo o controle da partida no Raulino de Oliveira. Tanto que os flamenguistas quase ampliaram aos 13 minutos em chute de William Arão que foi pela linha de fundo.

O panorama da partida continuava o mesmo. O Flamengo era mais perigoso e quase marcou o segundo aos 24 minutos. Após rebote do goleiro Martín Silva em chute de Diego, Rever tocou para o gol, mas viu Henrique salvar em cima da linha. Cinco minutos depois, Diego acertou a trave cruzmaltina.

Nos minutos finais, os vascaínos, visivelmente desgastados fisicamente, pouco incomodaram no ataque. O Flamengo administrou o resultado até o apito final para acabar com o jejum sobre o rival.

Ficha Técnica

Flamengo 1 x 0 Vasco

Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Data: 25 de fevereiro de 2017 (Sábado)

Horário: 17h(de Brasília)

Árbitro: Leonardo Garcia Cavaleiro (RJ)

Assistentes: Wagner de Almeida Santos (RJ) e Jackson Massaro dos Santos (RJ)

Renda: R$ 309.130,00

Público: 5.484 pagantes

Cartões amarelos: Trauco, Pará e Mancuello (Flamengo); Luan, Rodrigo, Jean e Kelvin (Vasco)

Gol: FLAMENGO: Diego, aos 39 minutos do primeiro tempo

FLAMENGO: Alex Muralha, Pará, Rafael Vaz, Rever e Miguel Trauco; Rômulo, Willian Arão, Diego, Federico Mancuello (Gabriel) e Everton (Berrio); Paolo Guerrero (Felipe Vizeu)

Técnico: Zé Ricardo

VASCO: Martin Silva, Gilberto, Rodrigo, Luan e Henrique; Jean, Douglas (Guilherme), Wagner (Escudero) e Nenê; Kelvin (Muriqui) e Thalles

Técnico: Cristóvão Borges

Da Gazeta Esportiva