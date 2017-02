Flamengo e Vasco decidem vaga na final da Taça Guanabara

Flamengo e Vasco decidem mais do que uma vaga na final da Taça Guanabara neste sábado (25), às 17h (de Brasília), em Volta Redonda. Os eternos rivais estão responsáveis pelo futuro dos clássicos no Rio de Janeiro. Eles serão realizados daqui para frente com torcida única ou da forma como todos os torcedores se acostumaram? Tudo depende do antes, durante e depois de mais uma edição do “Clássico dos Milhões”.

Os dias antes do jogo foram repletos de discussões e indefinições. A possibilidade de adiá-lo, inclusive, foi cogitada. No entanto, o calendário apertado impediu a manobra. Restou aos dirigentes dos clubes promoverem um apelo desesperado pela paz nos estádios em parceria com a Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro).

Todos estiveram na audiência convocada pelo juiz Guilherme Schilling Pollo Duarte, do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos. Convencido pelos argumentos e depois de a Polícia Militar ter garantido a segurança para a semifinal em Volta Redonda, o juiz suspendeu a liminar que determinava a realização de clássicos com torcida única no Estado.

Foi apenas uma medida provisória, mas que poderá se tornar definitiva em caso de bom comportamento dos torcedores que estarão no Raulino de Oliveira e arredores. Em paralelo, correm tentativas de cassação da liminar deferida.

“A decisão foi reconsiderada para essa partida. Em função do comportamento, veremos o que acontecerá na semana seguinte. Aí já é outra história. Vamos com calma e contamos com a colaboração de todos para que possamos superar esse momento”, afirmou o presidente da Ferj, Rubens Lopes.

As torcidas dos clubes estão cientes das negociações e, inclusive, alguns líderes de organizadas participaram de uma reunião na Federação através de convite do próprio Rubens Lopes. A expectativa é a de que não sejam vistas no “Clássico dos Milhões” cenas como as que causaram a morte do botafoguense Diego Silva dos Santos, de 28 anos, assassinado com golpes de espeto de churrasco antes do último Flamengo e Botafogo, realizado em 12 de fevereiro, no Engenhão.

Se os problemas persistirem, a decisão por torcida única deve se estender no Rio de Janeiro e praticamente inviabilizar a sequência do Campeonato Carioca por conta do regulamento. Os técnicos entraram na campanha pela mudança no cenário na véspera do duelo. “Flamengo e Vasco é um clássico com muita rivalidade, mas o importante é que todos os atletas se respeitem dentro do campo. Somos grandes rivais, não somos inimigos. É importante que isso seja frisado”, comentou o rubro-negro Zé Ricardo.

“É um jogo para Maracanã. Se estamos tratando de outras coisas que não o jogo em si, lógico que fica prejudicado. Foi uma semana diferente. Precisamos jogar com torcida mista e ficar tudo bem. É importante um grande espetáculo para mostrar que é possível. Essa coisa da dificuldade de violência é questão social, não só do futebol”, completou o vascaíno Cristóvão Borges.

Dono da melhor campanha na fase de classificação, o Flamengo tem a vantagem do empate para ir à final. O Rubro-negro entra em campo com a força máxima e aposta na dupla Diego e Guerrero para vencer e quebrar o tabu de nove jogos diante do rival. Já o Vasco deseja se manter firme na invencibilidade. Vale tudo para surpreender o adversário e marcar presença em mais uma decisão. Fora de campo, espera-se um clima de paz e tranquilidade no sábado de Carnaval.

Flamengo X Vasco

Data/hora: 25/02/2017, às 17h (de Brasília)

Local: Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Árbitro: Leonardo Garcia Cavaleiro

Auxiliares: Wagner de Almeida Santos e Jackson Lourenço Massara dos Santos

Flamengo

Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Trauco; Romulo, Willian Arão e Diego; Mancuello, Everton e Guerrero

Técnico: Zé Ricardo

Vasco

Martín Silva; Gilberto, Luan, Rodrigo e Henrique; Jean, Bruno Gallo (Douglas), Guilherme Costa (Wagner) e Nenê; Kelvin e Thalles

Técnico: Cristóvão Borges

