Publicada em 6 de fevereiro de 2017 às 10:58

Pretende viajar pela BR-163/MS? Então fique atento aos trechos da rodovia que passam por interdição parcial nesta segunda-feira (06/02), devido à realização de obras e serviços de melhoria realizados pela CCR MSVia.

Conforme o Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU, mesmo com a sinalização efetiva nos locais em obras, a redução de velocidade é fundamental para garantira segurança de todos.

Pontos com desvio de tráfego:

Sonora/Pedro Gomes – entre os kms 819 e 818;

São Gabriel do Oeste – entre os kms 642 e 641 e entre os kms 623 e 619;

Jaraguari – no km 506;

Pontos com pare-e-siga:

Sonora – entre os kms 825 e 822;

Rio Verde de Mato Grosso – entre os kms 677 e 675;

Camapuã/Bandeirantes – no km 589;

Bandeirantes – entre os kms 578 e 576, entre os kms 555 e 553 e entre os kms 543 e 541;

Jaraguari – entre os kms 525 e 522;

Sidrolândia/Nova Alvorada do Sul – entre os kms 419 e 417;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 377 e 375;

Rio Brilhante – entre os kms 336 e 335;

Caarapó – entre os kms 228 e 227;

Mundo Novo – entre os kms 20 e 19 e entre os kms 11 e 8.

Todos os locais estão sinalizados. Em caso de chuva, as obras poderão ser interrompidas.

A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).