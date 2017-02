Publicada em 1 de fevereiro de 2017 às 18:02

O presidente da Fiems, Sérgio Longen, e o superintendente do Aeroporto Internacional de Campo Grande, Richard Aldrin Fernandes Custódio, reuniram-se, nesta quarta-feira (01/02), no Edifício Casa da Indústria, para discutir ações de ampliação da utilização do intermodal logístico do aeroporto com foco na melhoria do atendimento aos importadores e exportadores do Estado e, dessa forma, fomentar novos negócios internacionais.

Segundo Sérgio Longen, a conversa representa o prosseguimento do termo de cooperação técnica assinado pela Fiems, Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (Semade) e Infraero em dezembro de 2015, que visa divulgar as vantagens de utilização do Terminal de Cargas Alfandegário do Aeroporto Internacional da Capital junto aos empresários sul-mato-grossenses.

“A construção de novos terminais intermodais é uma das ações que estão sendo avaliadas em conjunto. Também está sendo estudada a ampliação da oferta de voos comerciais para Campo Grande e a criação de voos comerciais para as principais cidades do interior do Estado, como Corumbá, Dourados, Bonito e Três Lagoas”, pontuou o presidente da Fiems.

Para o superintendente Richard Aldrin, o Aeroporto Internacional de Campo Grande tem condições estruturais de ampliar o número médio de 18 para 28 voos comerciais diários. “Com mais voos chegando à Capital, amplia-se a malha aérea e registra-se uma redução no preço das passagens, criando condições de fomentar voos para as cidades do interior com maior movimentação comercial”, explicou.

Ainda segundo Richard Aldrin, o Governo do Estado já deu sinal verde para os incentivos que se fazem necessários. “Agora eu estou trabalhando junto às companhias aéreas para atrair esses novos voos”, finalizou.

Segurança

Outro ponto tratado durante a reunião foi a segurança das operações do aeroporto, que enfrenta problemas principalmente em função da proximidade de algumas pistas com áreas de grande circulação de pessoas. “O mirante da Avenida Duque de Caxias tornou-se um atrativo para a população local, mas ações de conscientização sobre os riscos de certas atividades, como aeromodelismo, se fazem necessárias e urgentes”, frisou Sérgio Longen.

O superintendente Richard Aldrin declarou que já estuda ações de conscientização que abordem explicitamente a segurança operacional do aeroporto. “Pipas, balões e drones são objetos comuns e quem os opera, muitas vezes, desconhece os riscos em áreas próximas a cabeceiras de pistas”, explicou.